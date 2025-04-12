Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης αναμένεται να συζητήσουν σήμερα, Σάββατο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να έχουν συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών στη Μουσκάτ. Οι συζητήσεις θα είναι οι πρώτες σε τέτοιο επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών από την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018, κατά την πρώτη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, από τη συμφωνία που συνήφθη το 2015 μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με αντάλλαγμα της άρση κυρώσεων.

Η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επιλογή μεταξύ του να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, που πιθανότατα θα το καθιστούσε πιο ευάλωτο μακροπρόθεσμα, ή να συνεχίσει την πορεία της πυρηνικής ανάπτυξής της και να αυξήσει δραματικά τον κίνδυνο επίθεσης από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Και παρά το γεγονός ότι το Ιράν κάθε φορά αρνείται ότι θέλει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι εάν δεχθεί επίθεση, αυτό θα αλλάξει και τελικά θα το ωθήσει προς την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τις επικείμενες διαπραγματεύσεις σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση τη Δευτέρα, ενώ βρισκόταν στο πλευρό του αρχηγού του επίμονου εχθρού του Ιράν, του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συζητήσεις ως «άμεσες» συνομιλίες με την Τεχεράνη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi αντέδρασε γρήγορα λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα ήταν έμμεσες, τουλάχιστον προς το παρόν.

Οι έμμεσες συνομιλίες πιθανότατα θα λειτουργούσαν ως «σημείο εκκίνησης και γέφυρα επικοινωνίας» για να βοηθήσουν και τις δύο πλευρές να κατανοήσουν η μία τις θέσεις της άλλης, σύμφωνα με την Aniseh Bassiri Tabrizi, συνεργάτη στο πρόγραμμα Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του Chatham House.

«Πιθανώς θα είναι πιο μαξιμαλιστικό από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση που μπορεί να έχουν», είπε. «Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν υπήρξε καμία άμεση εμπλοκή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εδώ και λίγο καιρό».

Σκληρή στάση

Η αμερικανική ομάδα τηρεί σκληρή στάση καθώς ξεκινά συνομιλίες, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν νέες κυρώσεις την Τετάρτη.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να βομβαρδίσει το Ιράν εάν αρνηθεί να συνάψει συμφωνία για το μέλλον του πυρηνικού του προγράμματος.

Η προσπάθεια τερματισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είναι ένα ζήτημα που ο Τραμπ επανέλαβε από την πρώτη του θητεία, όταν απέσυρε τις ΗΠΑ από την συμφωνία - ορόσημο του 2015 για τα ιρανικά πυρηνικά, επίσημα γνωστή ως Κοινό Συνολικό Σχέδιο Δράσης. Το Ιράν συμφώνησε τότε να διαλύσει μεγάλο μέρος του πυρηνικού του προγράμματος και να επιτρέψει επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των κυρώσεων.

Οι συνομιλίες του Σαββάτου έρχονται επίσης μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τον Ραφαέλ Γκρόσι, τον επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας των Ηνωμένων Εθνών, ότι το Ιράν επιτάχυνε «δραματικά» τον εμπλουτισμό του ουρανίου έως και 60% καθαρότητας, πλησιάζοντας το επίπεδο περίπου του 90% που αποτελεί βαθμό όπλων.

Εν τω μεταξύ, η σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας έχει δει δύο από τους βασικούς μη κρατικούς συμμάχους του Ιράν τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, να αποδυναμώνονται σοβαρά από τις ισραηλινές δυνάμεις, με την Ουάσιγκτον να στοχεύει ολοένα και περισσότερο τους Χούθι στην Υεμένη.

«Πολύ υψηλό τίμημα»

Ο Richard Dearlove, πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, δήλωσε στο NBC News σε συνέντευξή του την Πέμπτη ότι πιστεύει ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα απαιτούσε ένα πολύ υψηλό τίμημα», δηλαδή να εγκαταλείψει το Ιράν ολόκληρο το πυρηνικό του πρόγραμμα, τόσο για ενέργεια όσο και για όπλα.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια ουσία για τον Τραμπ και το Ισραήλ ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνική ικανότητα», είπε.

Ο Seyed Hossein Mousavian, ειδικός σε θέματα ασφάλειας και πυρηνικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και πρώην εκπρόσωπος του Ιράν στις πυρηνικές του διαπραγματεύσεις με τη Δύση, είπε ότι δεν πιστεύει ότι εάν οι συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο αποτύχουν η άμεση «εναλλακτική λύση θα ήταν ο πόλεμος». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές θα χρησιμοποιήσουν τις έμμεσες συνομιλίες ως ευκαιρία για να «αξιολογήσουν ο ένας τον άλλον και τις προθέσεις της άλλης πλευράς».

Αλλά ο χρόνος είναι ουσιαστικός. Με τους αντιπροσώπους του Ιράν να έχουν αποδυναμωθεί σοβαρά και την αεράμυνα του να έχει υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ισραήλ πέρυσι, το Ισραήλ και τα Ρεπουμπλικανικά γεράκια στην Ουάσιγκτον πιστεύουν ότι είναι ώριμη η στιγμή για στρατιωτική δράση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

