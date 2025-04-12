Η μεταπολεμική Ουκρανία θα μπορούσε να μοιάζει με το «Βερολίνο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» με παράλληλη παρουσία ευρωπαϊκών και ρωσικών δυνάμεων, χωρισμένες από τον ποταμό Δνείπερο, δήλωσε ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ στη βρετανική εφημερίδα The Times.

Ύστερα από τρία και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου που πυροδότησε η ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και την ιδιαίτερα περιορισμένη πρόοδο προς μια ανακωχή, αρκετές χώρες, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ της ιδέας για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία, στην οποία προτείνουν να συμμετάσχουν μόλις τερματιστεί η σύγκρουση.

«Θα μπορούσατε ακόμα και να το κάνετε να μοιάζει με αυτό που συνέβη με το Βερολίνο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν είχατε μια ρωσική ζώνη, μια γαλλική ζώνη, μια βρετανική ζώνη, μια αμερικανική ζώνη», δήλωσε ο στρατηγός Κέλογκ σε συνέντευξη στην εφημερίδα Times που δημοσιεύεται σήμερα.

Και για να αντικατασταθεί το τείχος που κατασκευάστηκε το 1961 και χώριζε τη γερμανική πρωτεύουσα, ο Αμερικανός απεσταλμένος σκέφτεται την περίπτωση του ποταμού Δνείπερου, ενός μεγάλου φυσικού «εμπόδιο» που διαρρέει την Ουκρανία, ακόμα και το ίδιο το Κίεβο από τον βορρά έως τον νότο.

Σύμφωνα με τον Κέλογκ, μια αγγλογαλλική παρουσία με τη μορφή «μια δύναμης που θα εγγυάται» την ειρήνη, στα δυτικά του Δνείπερου, δεν θα ήταν «καθόλου προκλητική» για τη Μόσχα. Η Ρωσία θα ήταν στα ανατολικά, ενώ τα ουκρανικά στρατεύματα θα βρίσκονταν στο ενδιάμεσο.

Οι ΗΠΑ δεν θα έστελναν καμία στρατιωτική δύναμη, δήλωσε ο ίδιος.

Ωστόσο, έχοντας επίγνωση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε «να μην αποδεχθεί» αυτή την πρόταση, ο Κιθ Κέλογκ προτείνει επίσης να δημιουργηθεί μια «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» μεταξύ των ουκρανικών και των ρωσικών γραμμών. Αυτό θα έχει στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν ανταλλαγές πυρών.

«Βλέπετε ένα χάρτη και δημιουργείτε, ελλείψει καλύτερου όρου, μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Και οι δύο πλευρές υποχωρούν η καθεμία 15 χιλιόμετρα», δήλωσε ο Κέλογκ. Μια μεταπολεμική ουδέτερη ζώνη, αλλά μόνο με πλάτος τεσσάρων χιλιομέτρων, υπάρχει για παράδειγμα μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Κορέας από το 1953.

«Θα μπορείτε να το παρακολουθείτε αυτό πολύ εύκολα», δήλωσε ο Κέλογκ, προσθέτοντας ωστόσο: «Θα υπάρξουν παραβιάσεις; Πιθανόν, γιατί πάντα υπάρχουν».

Σε δημοσίευμα αναφορικά με τη συνέντευξη με τον Αμερικανό απεσταλμένο, η εφημερίδα Times ανέφερε τη «διαίρεση» της Ουκρανίας ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ωστόσο ο Κέλογκ είπε ότι οι δηλώσεις του «παρερμηνεύθηκαν». «Μιλούσα για μια δύναμη ανθεκτικότητας μετά την κατάπαυση πυρός, για στήριξη της κυριαρχίας της Ουκρανίας. Αναφερόμουν σε ζώνες ευθύνης για μια συμμαχική δύναμη (χωρίς αμερικανικά στρατεύματα). ΔΕΝ αναφερόμουν σε διαίρεση της Ουκρανίας», έγραψε ο ίδιος στο δίκτυο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

