ΝY Times: Η σύζυγος του ιδιοκτήτη της OceanGate είναι απόγονος επιβατών του Τιτανικού

Η Γουέντι Ρας, σύζυγος του Στόκτον Ρας, του διευθύνοντος συμβούλου της OceanGate, ιδιοκτήτη του υποβρυχίου Titan, που εξαφανίστηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης στο ναυάγιο του Τιτανικού, είναι απόγονος δύο επιβατών πρώτης θέσης που πέθαναν όταν το υπερωκεάνιο βυθίστηκε το 1912, γράφουν οι New York Times.

Wendy Rush, the wife of Stockton Rush, the OceanGate CEO piloting the submersible that disappeared during a dive to the Titanic wreckage, is a descendant of two first-class passengers who died when the ocean liner sank in 1912, archival records show. https://t.co/6n3DpYocd0