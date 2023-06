Συναγερμός στη Φλόριντα: Γιγαντιαία αφρικανικά σαλιγκάρια απειλούν περιουσίες και ζωές (βίντεο)

Σε καραντίνα έχουν μπει από χθες περιοχές στην κομητεία Μπρόουαρντ της Φλόριντα, καθώς γιγαντιαία αφρικανικά σαλιγκάρια έκαναν στην εμφάνισή τους, απειλώντας με καταστροφές το περιβάλλον και με μηνιγγίτιδα τους ανθρώπους!

Τα συγκεκριμένα σαλιγκάρια τρέφονται από περισσότερα από 500 είδη φυτών- κάτι που σημαίνει ότι αποτελούν σημαντική απειλή για τη γεωργία.

Μπορούν όμως να φάνε ακόμα και πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης και πινακίδες ενώ τα σκληρά, ασβεστώδη κελύφη τους μπορούν να τρυπήσουν τα ελαστικά των αυτοκινήτων.

Το μήκος τους φτάνει έως 20 εκατοστά και μπορούν να κάνουν έως 2.500 αυγά τον χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί ο πληθυσμός τους.

Στα πλαίσια της καραντίνας, οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται να μετακινούν σαλιγκάρια, ούτε χώμα από και προς τις περιοχές που ισχύει το λοκ ντάουν.

Part of a Florida county was placed under quarantine this week, as officials respond to a recent giant African snail sighting in the area. https://t.co/WW2d58jOMA