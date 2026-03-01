Δεκάδες πλοία ακινητοποιημένα στον Περσικό, δεν περνούν το Στενό του Ορμούζ

Τουλάχιστον 150 δεξαμενόπλοια, συμπεριλαμβανομένων πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έριξαν άγκυρα σε ύδατα ανοιχτά του Περσικού Κόλπου, πέρα από το Στενό του Ορμούζ, ενώ δεκάδες ακόμη παρέμεναν ακινητοποιημένα στην άλλη πλευρά του στρατηγικού περάσματος, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν την Κυριακή, μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν που βύθισαν την περιοχή σε έναν νέο πόλεμο.

Τα δεξαμενόπλοια είχαν συγκεντρωθεί σε ύδατα ανοικτά των ακτών μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου, όπως το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία, καθώς και του Κατάρ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters που βασίζονται σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς μέσω του Στενού του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και μεγάλες ποσότητες LNG. Στην αγορά εκφράζονται φόβοι για αύξηση των τιμών, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τους καταναλωτές.

Χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κανείς δεν θα περνά από το Στενό του Ορμούζ, κλείνοντας ουσιαστικά μία από τις πιο σημαντικές πλωτές οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Οι τιμές του αργού είχαν ήδη φτάσει σε υψηλό επτά μηνών τον Φεβρουάριο, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις.

Ποια είναι η σημασία του Στενού του Ορμούζ

Με το Ιράν στα βόρεια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν στα νότια, το Στενό του Ορμούζ συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό. Είναι ένα ουσιαστικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Οι περισσότεροι προμηθευτές γύρω από τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν άλλη θαλάσσια οδό για τις εξαγωγές τους.

Το 2025, διακινούνται περίπου 16,7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων την ημέρα μέσω του στενού, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τα ΗΑΕ και το Ιράν μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω του Ορμούζ και η πλειονότητα των φορτίων τους προορίζεται για την Ασία. Η πλωτή οδός είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σχεδόν το 1/5 της παγκόσμιας προμήθειας LNG -κυρίως από το Κατάρ- πέρασε μέσω αυτού του καναλιού πέρυσι. Το Στενό του Ορμούζ έχει μήκος σχεδόν 161 χιλιόμετρα και πλάτος 21 μίλια στο στενότερο σημείο του. Οι ναυτιλιακές λωρίδες προς κάθε κατεύθυνση έχουν πλάτος μόλις δύο μίλια. Το μικρό βάθος της πλωτής οδού καθιστά τα πλοία ευάλωτα σε νάρκες, ενώ η εγγύτητα του στενού με την ξηρά -ιδίως το Ιράν- αφήνει τα πλοία εκτεθειμένα σε επιθέσεις από πυραύλους από την ξηρά ή σε αναχαίτιση από περιπολικά σκάφη και ελικόπτερα.

