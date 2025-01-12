Λογαριασμός
Τραγωδία σε εστιατόριο στην Τσεχία: 6 νεκροί από έκρηξη φιάλης υγραερίου και πυρκαγιά

Περίπου 20 πελάτες βρίσκονταν στο εστιατόριο την ώρα της έκρηξης - Η πυροσβεστική διέσωσε έναν σοβαρά τραυματισμένο πελάτη που είχε εγκλωβιστεί στην τουαλέτα

UPDATE: 11:44
έκρηξη στην Τσεχία

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ, σε εστιατόριο στην πόλη Μοστ, στη βορειοδυτική Τσεχία, προκαλώντας πυρκαγιά στο κτίριο, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Περίπου 20 πελάτες βρίσκονταν στο εστιατόριο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη. 

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ 30 άτομα απομακρύνθηκαν από το εστιατόριο και γύρω κτίρια, διευκρίνισε η πυροσβεστική υπηρεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «X». 

Η πυροσβεστική διευκρίνισε ότι διέσωσε έναν σοβαρά τραυματισμένο πελάτη του εστιατορίου που είχε εγκλωβιστεί στην τουαλέτα.

«Η φωτιά επεκτάθηκε εξαιρετικά γρήγορα όταν μια θερμάστρα υγραερίου πιθανόν ανατράπηκε. Παρ'όλες τις προσπάθειες που έγιναν, η πυρκαγιά είχε τραγικές συνέπειες για έξι ανθρώπους», σημειώνει η πυροσβεστική στην ανάρτησή της.

Η πυρκαγιά στο εστιατόριο της πόλης Μοστ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πράγα, τέθηκε υπό έλεγχο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουζαν δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο της Τσεχίας ότι η αιτία της πυρκαγιάς ήταν πιθανόν η ανατροπή φιάλης βουτανίου-προπανίου στον μπροστινό κήπο του εστιατορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

