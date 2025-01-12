Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φιάλη υγραερίου εξερράγη αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ, σε εστιατόριο στην πόλη Μοστ, στη βορειοδυτική Τσεχία, προκαλώντας πυρκαγιά στο κτίριο, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Περίπου 20 πελάτες βρίσκονταν στο εστιατόριο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ 30 άτομα απομακρύνθηκαν από το εστιατόριο και γύρω κτίρια, διευκρίνισε η πυροσβεστική υπηρεσία της Τσεχικής Δημοκρατίας σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «X».

Η πυροσβεστική διευκρίνισε ότι διέσωσε έναν σοβαρά τραυματισμένο πελάτη του εστιατορίου που είχε εγκλωβιστεί στην τουαλέτα.

V mostecké restauraci Kojot došlo k výbuchu propanbutanové lahve. Podle prvotních informací od svědků došlo k převržení ohřívače s následným požárem. Při tragédii zemřelo 6 lidí a dalších 8 bylo se zraněním převezeno do nemocnice. Na místě zasahuje 12 jednotek požární ochrany. pic.twitter.com/IdUSvwGQGz — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) January 12, 2025

«Η φωτιά επεκτάθηκε εξαιρετικά γρήγορα όταν μια θερμάστρα υγραερίου πιθανόν ανατράπηκε. Παρ'όλες τις προσπάθειες που έγιναν, η πυρκαγιά είχε τραγικές συνέπειες για έξι ανθρώπους», σημειώνει η πυροσβεστική στην ανάρτησή της.

Η πυρκαγιά στο εστιατόριο της πόλης Μοστ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πράγα, τέθηκε υπό έλεγχο μετά τα μεσάνυχτα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουζαν δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο της Τσεχίας ότι η αιτία της πυρκαγιάς ήταν πιθανόν η ανατροπή φιάλης βουτανίου-προπανίου στον μπροστινό κήπο του εστιατορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

