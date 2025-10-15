Η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, την οποία υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, θα έχει «σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις», εκτίμησε σήμερα από την Ουάσινγκτον ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις, ο οποίος αναμένει από το Παρίσι να λάβει «μέτρα για να τηρήσει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις του».

«Παρακολουθούμε με προσοχή» τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και κυρίως «την αναστολή της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, επειδή αυτό θα έχει σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες» είπε ο Ντομπρόφσκις σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα» ώστε η Γαλλία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της σε ό,τι αφορά τη μείωση του ελλείμματος, πρόσθεσε.

Η Επιτροπή αναμένει «συγκεκριμένες προτάσεις» ώστε να είναι σε θέση να προχωρήσει σε μια κανονική εκτίμηση σε ό,τι αφορά τη μείωση του ελλείμματος στο 3% μεσοπρόθεσμα, σημείωσε ο Επίτροπος.

Ο Ντομπρόφσκις εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος καθώς θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός στη Γαλλία φαίνεται ότι θα εγκριθεί, έστω και με καθυστέρηση. «Χρειαζόμαστε όμως να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις και να γνωρίζουμε όλες τις δημοσιονομικές συνέπειες», επέμεινε.

Ο Επίτροπος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για τις ετήσιες συνόδους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που ολοκληρώνονται στο τέλος της εβδομάδας. Συμμετέχει επίσης στις συνόδους των G20 και G7. Με την ευκαιρία αυτή συζητά με τους ομολόγους του το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και τους τρόπους για να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Ρωσία, βοηθώντας ταυτόχρονα το Κίεβο να προετοιμαστεί για τη μεταπολεμική εποχή.

«Ετοιμάζουμε έναν νόμο για αποζημιώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να δουν τι μπορούν να κάνουν από την πλευρά τους με τα (ρωσικά) κεφάλαια που βρίσκονται στο έδαφός τους», σχολίασε, εξηγώντας ότι η Βρετανία και ο Καναδάς ήδη δηλώνουν ότι σκοπεύουν να συνεργαστούν με την ΕΕ. «Αναμένουμε πλέον μια συγκεκριμένη απάντηση από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία», διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

