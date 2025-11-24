Στάρμερ και Τραμπ συμφώνησαν ότι «όλοι πρέπει να συνεργαστούν για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Κυριακή ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στη Γενεύη για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι «όλοι πρέπει να συνεργαστούμε» σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την επίτευξη μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» και δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την επικοινωνία τους.

Στις συνομιλίες στην Ελβετία συμμετείχε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ.

Βρετανικές πηγές: Συνεχίζονται κανονικά οι διεργασίες του «Συνασπισμού των Προθύμων» παρά το σχέδιο Τραμπ

Στο μεταξύ, οι σχεδιασμοί του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων» για την Ουκρανία συνεχίζονται κανονικά παρά το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγή από τον χώρο της άμυνας που μίλησε στην εφημερίδα The i Paper, αν και τα πλάνα αναμένεται να προσαρμοστούν ανάλογα με τους όρους της τελικής συμφωνίας που θα επιτευχθεί.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι η προθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να αποστείλει δυνάμεις στην Ουκρανία δεν έχει αλλάξει. Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν ο Κιρ Στάρμερ, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να διαθέσει «στρατεύματα στο έδαφος και αεροπλάνα στον αέρα».

Παρ' όλα αυτά, γίνεται αντιληπτό ότι δεν προτίθενται όλα τα μέλη του συνασπισμού να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις. Ορισμένες χώρες φαίνεται να προκρίνουν την παροχή εναλλακτικών μορφών υποστήριξης, όπως η αεροπορική κάλυψη.

Αναφορικά με τη μορφή που θα μπορούσε να λάβει μια ειρηνευτική δύναμη, η Μαρίνα Μίρον, από το Τμήμα Πολεμικών Σπουδών του King’s College του Λονδίνου, ανέφερε στην i Paper ότι μια πιθανή επιλογή για την τελική συμφωνία θα ήταν η παρουσία αποκλειστικά άοπλων στρατευμάτων σε ρόλο παρατηρητή.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οποιαδήποτε δυτική παρουσία ενέχει κινδύνους και υψηλό κόστος, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει τη Ρωσία στο να απαιτήσει τη δική της διεθνή υποστήριξη επί του εδάφους.

«Ίσως η Ρωσία συμφωνήσει σε αυτό, αν δηλώσει ότι θα έχουμε στρατεύματα στο πλευρό μας από τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα, την Ινδία, την Κολομβία. Θα μπορούσαν να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για να συμβεί αυτό», εκτίμησε η Μίρον.

