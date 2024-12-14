Σάλος στην Ιταλία: Η Μελόνι έδωσε ιταλική υπηκοότητα στον πρόεδρο της Αργεντινής Μιλέι

Ιταλική υπηκοότητα στον Χαβιέρ Μιλέι χορήγησε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι επικαλούμενη την ιταλική καταγωγή των παππούδων του προέδρου της Αργεντινής προκαλώντας αντιδράσεις καθώς γίνεται λόγος για προνομιακή μεταχείριση του Μιλέι.

Όπως μεταδίδει o Guardian, ο Μιλέι βρίσκεται στη Ρώμη για να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, και να λάβει μέρος στο ετήσιο φεστιβάλ Brothers of Italy, σήμερα.

Πηγή με γνώση του θέματος είπε ότι η κυβέρνηση έδωσε την ιταλική υπηκοότητα στον Αργεντινό ηγέτη, αρνούμενη να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η είδηση ​​που μεταδόθηκε από ιταλικά μέσα προκάλεσε αντιδράσεις από ορισμένους πολιτικούς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους που διαμαρτύρονταν για την υπηκοότητα που δόθηκε στον Μιλέι καθώς είναι δύσκολο να αποκτηθεί για παιδιά που γεννήθηκαν στην Ιταλία από γονείς μετανάστες.

Οι νόμοι περί ιθαγένειας της Ιταλίας βασίζονται σε δεσμούς αίματος, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και οι μακρινοί απόγονοι ενός Ιταλού υπηκόου μπορούν να αποκτήσουν ιταλικό διαβατήριο. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσεις για αλλοδαπούς που γεννήθηκαν στην Ιταλία ή μεταναστεύουν εκεί είναι πολύ πιο σκληρές. Ομάδες υπέρ των μεταναστών έχουν προτείνει ένα δημοψήφισμα για τη διευκόλυνσή τους, αλλά ο δεξιός συνασπισμός της Μελόνι είναι ενάντια σε οποιαδήποτε χαλάρωση.

Ο Riccardo Magi, βουλευτής από το μικρό κόμμα της αντιπολίτευσης +Europa, είπε ότι η χορήγηση υπηκοότητας στον Milei ήταν μια πράξη «αφόρητης διάκρισης εναντίον τόσων πολλών νέων που θα την αποκτήσουν μόνο μετά από πολλά χρόνια».

Κατά τη διάρκεια ενός προηγούμενου ταξιδιού του στην Ιταλία τον Φεβρουάριο, ο Μιλέι είπε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη ότι ένιωθε «75% Ιταλός» αφού τρεις από τους παππούδες του είχαν ιταλική καταγωγή και ότι έχει «απίστευτο πάθος για την ιταλική όπερα».

Ο Μιλέι και η Μελόνι έχουν δημιουργήσει μια στενή σχέση. Όταν συναντήθηκαν στο Μπουένος Άιρες τον περασμένο μήνα, ο Αργεντινός ηγέτης έδωσε στην Ιταλίδα καλεσμένη του ένα αγαλματίδιο που κρατούσε αλυσοπρίονο, σήμα κατατεθέν του.

