Νότια Κορέα: Μπλεγμένος σε υπόθεση παράνομης συνταγογράφησης χαπιών ο Psy 

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Νότια Κορέα μετά την είδηση ότι σούπερ σταρ της K-POP, Psy, βρίσκεται υπό αστυνομική έρευνα με την κατηγορία ότι αγόραζε παράνομα συνταγογραφούμενα, βαριά, χάπια μέσω τρίτων.

Η αστυνομία στη Σεούλ καταχώρισε ως ύποπτο τον 47χρονο τραγουδιστή, με πραγματικό όνομα Παρκ Τζε Σανγκ, και έναν γιατρό πανεπιστημιακού νοσοκομείου ως ύποπτους για παραβίαση του Νόμου περί Ιατρικών Υπηρεσιών της Νότιας Κορέας.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο σταρ του μεγάλου χιτ Gangnam Style λάμβανε συνταγές για ψυχοτρόπα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των Xanax και Stilnox, χωρίς τις απαιτούμενες εξετάσεις.

Επίσης, έβαζε τον μάνατζέρ του και άλλους να τα παραλαμβάνουν για λογαριασμό του από το 2022 μέχρι πρόσφατα, όπως αναφέρεται.

Η αστυνομία φέρεται να αποκάλυψε την υπόθεση μετά από μια πληροφορία και μάλιστα έκανε έφοδο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο για να κατασχέσει ιατρικά αρχεία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας, τέτοιες παραλαβές μέσω πληρεξουσίου απαγορεύονται, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που αφορούν μέλη της οικογένειας ή νόμιμους κηδεμόνες.

Τα φάρμακα που βρίσκονται στο επίκεντρο της καταιγίδας δεν είναι ελαφριά.

Το Xanax συνταγογραφείται για το άγχος, ενώ το Stilnox - εμπορική ονομασία της ζολπιδέμης - χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών διαταραχών ύπνου.

Και τα δύο ενέχουν υψηλό κίνδυνο εξάρτησης και εθισμού, γι' αυτό και οι ασθενείς συνήθως υποχρεούνται να εμφανίζονται αυτοπροσώπως για να εξασφαλίσουν συνταγές.

Ο γιατρός που εμπλέκεται στην υπόθεση φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία, επιμένοντας ότι ο Psy λάμβανε «θεραπεία εξ αποστάσεως» σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το πρακτορείο P Nation που έχει πελάτη την τραγουδιστή παραδέχτηκε την ενοχή του, λέγοντας ότι ήταν «σαφώς λάθος και παράλειψη» να παραλάβει το φάρμακο ένας τρίτος, αναφέρει το Gulf News.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι ο τραγουδιστής «πάλευε εδώ και καιρό με μια χρόνια διαταραχή ύπνου και έπαιρνε χάπια μόνο σύμφωνα με τη συνταγή του γιατρού του».

Ενώ τονίζει ότι «δεν υπήρχε συνταγογράφηση μέσω πληρεξούσιου», το πρακτορείο αναγνώρισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «τρίτα μέρη» είχαν παραλάβει τα φάρμακα - και ζήτησε συγγνώμη για το παράλειψη.

Ζητούμε για άλλη μια φορά συγγνώμη που προκαλέσαμε ανησυχία», ανέφερε η εταιρεία.

Σύμφωνα με το Korea Biomedical Review, ο ίδιος ο Psy αναφέρθηκε στο σκάνδαλο, περιγράφοντας το περιστατικό ως «ένα σαφές λάθος και αμέλεια».

Εξέφρασε τη λύπη του για την ανησυχία που προκάλεσε στους οπαδούς και την κοινή γνώμη, δεσμευόμενος ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τους ερευνητές της αστυνομίας.

Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και θα μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω, ανάλογα με το τι θα αποκαλυφθεί στα κατασχεμένα αρχεία του νοσοκομείου.

Πηγή: skai.gr

