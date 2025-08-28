Φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο ενισχύουν την ενότητα της ΕΕ

«Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας», δήλωσε η Ούρσουλα Γκέρτρουντ φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Είμαι εξοργισμένη με την επίθεση στο Κίεβο, η οποία έπληξε και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν η πιο θανατηφόρα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από τον Ιούλιο. Όπως βλέπετε πίσω μου στην οθόνη, η επίθεση έπληξε και την Αντιπροσωπεία μας. Μόλις μίλησα με τον αναπληρωτή πρέσβη μας και είμαι ανακουφισμένη από το γεγονός ότι κανένα από τα μέλη του προσωπικού μας δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας ότι η «χθεσινοβραδινή επίθεση πραγματοποιήθηκε πολύ κοντά στη διπλωματική μας αποστολή, την Αντιπροσωπεία της Ένωσής μας. Δύο πύραυλοι εξερράγησαν σε απόσταση 50 μέτρων από την Αντιπροσωπεία εντός 20 δευτερολέπτων. Η επίθεση αυτή μας υπενθυμίζει με ζοφερό τρόπο τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει πουθενά προκειμένου να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, κάνοντας τυφλές επιθέσεις και σκοτώνοντας αμάχους —άνδρες, γυναίκες και παιδιά— ακόμη και στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Γι’ αυτό εξακολουθούμε να ασκούμε τη μέγιστη δυνατή πίεση στη Ρωσία, αυστηροποιώντας το καθεστώς κυρώσεων που εφαρμόζουμε. Σύντομα θα παρουσιάσουμε την 19η δέσμη σκληρών κυρώσεων. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις διαδικασίες για την εκμετάλλευση των ρωσικών δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Και φυσικά εξασφαλίζουμε ισχυρή και αταλάντευτη στήριξη προς την Ουκρανία, τη γείτονά μας, την εταίρο μας, τη φίλη μας και μελλοντικό μέλος.

Αύριο θα ταξιδέψω στα επτά κράτη μέλη που ενισχύουν και προστατεύουν τα εξωτερικά μας σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες αυτές και να μοιραστώ την πρόοδο που σημειώνουμε όσον αφορά την οικοδόμηση μιας ισχυρής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ιδίως μέσω του κοινού μας αμυντικού μέσου SAFE.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το γενναίο προσωπικό μας στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουκρανία. Κάνουν εξαιρετική δουλειά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Θα τους μεταφέρω το μήνυμα αυτό αυτοπροσώπως όταν ταξιδέψω στο Κίεβο».

Γιώργος Φελλίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.