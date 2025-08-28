Σχεδόν το ένα τέταρτο των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με την Eurostat.

Ωστόσο, λιγότεροι άνθρωποι υποφέρουν οικονομικά στο Λουξεμβούργο (8%), τη Γερμανία (11%), την Ολλανδία (11,2%) ή τη Φινλανδία (13,2%).

Αντίθετα, στην Ελλάδα (75,5%) και τη Βουλγαρία (52%), περισσότερα από τα μισά άτομα με αναπηρία ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών τους.

Σημαντικό χάσμα απασχόλησης

Μόνο τα μισά άτομα με αναπηρίες εργάζονται, σε σύγκριση με τρία στα τέσσερα άτομα χωρίς αναπηρίες. Εν τω μεταξύ, σχεδόν το 10% αυτών ήταν στο όριο της φτώχειας το 2024.

Η εργασία δεν βγάζει πάντα τους ανθρώπους από τη φτώχεια, είτε έχουν αναπηρία είτε όχι, αλλά συνήθως μειώνει τον κίνδυνο.

Ωστόσο, οι θέσεις εργασίας, τα σχολεία, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρίες

Μεταξύ όλων των τύπων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, όπως το φύλο, η γέννηση στο εξωτερικό ή η αναπηρία, το τελευταίο οδήγησε στο μεγαλύτερο χάσμα απασχόλησης.

Το 2024, το χάσμα απασχόλησης μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες ήταν 24 ποσοστιαίες μονάδες.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Education Economics εκτίμησε ότι το 19% του χάσματος απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών στην ΕΕ μπορεί να αποδοθεί στο χάσμα στην εκπαίδευση μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες, σημειώνει το Euronews.

Εάν η κάλυψη των βασικών εξόδων αποτελεί ήδη πρόκληση, τα απρόβλεπτα έξοδα, όπως μια χειρουργική επέμβαση ή μια μεγάλη επισκευή στο σπίτι, μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο να διαχειριστούν.

Είναι, ωστόσο, πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί ένα αναμενόμενο έξοδο στη Λιθουανία και τη Βουλγαρία από ό,τι στο Λουξεμβούργο και την Ολλανδία.

Πηγή: skai.gr

