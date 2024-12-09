Νότια Κορέα: Η αντιπολίτευση κατηγορεί το κυβερνών κόμμα για «δεύτερο πραξικόπημα»

Η αντιπολίτευση στη Νότια Κορέα κατηγόρησε σήμερα το κυβερνών κόμμα πως προχωρά σε «δεύτερο πραξικόπημα», καθώς αγκιστρώνεται στην εξουσία αρνούμενο να συναινέσει στην παύση του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, μετά το φιάσκο της κήρυξης στρατιωτικού νόμου πριν από έξι ημέρες.

«Ανεξαρτήτως του πώς προσπαθούν να το δικαιολογήσουν (...) πρόκειται για δεύτερη ανταρσία, για δεύτερο πραξικόπημα, παράνομο και αντισυνταγματικό», τόνισε ο Παρκ Τσαν-ντε, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Το Κόμμα της Εξουσίας στο Λαό του κ. Γιουν φρόντισε να καταψηφιστεί το βράδυ του Σαββάτου πρόταση καθαίρεσης του προέδρου που υποβλήθηκε στη Βουλή, μποϊκοτάροντας την ψηφοφορία. Ελλείψει απαρτίας, η διαδικασία ακυρώθηκε.

Ο πρόεδρος βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρόταση αυτή διότι κήρυξε, προς γενική κατάπληξη, στρατιωτικό νόμο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, μέτρο που αναγκάστηκε να ακυρώσει προτού συμπληρωθούν έξι ώρες, εξαιτίας της πίεσης του κοινοβουλίου και διαδηλωτών.

Μετά την αποτυχία της προσπάθειας να παυθεί ο πρόεδρος, το κόμμα του ανέφερε πως «εξασφάλισε» από τον κ. Γιουν την «υπόσχεσή» του πως θα αποσυρθεί, θα αφήσει τη διακυβέρνηση στην παράταξή του και στον πρωθυπουργό.

Χθες ο ηγέτης του Χαν Ντονγκ-χουν διαβεβαίωσε πως ο κ. Γιουν «δεν θα αναμιγνύεται στις κρατικές υποθέσεις ούτε στην εξωτερική πολιτική», προτού υποβάλει την παραίτησή του.

Το Δημοκρατικό Κόμμα (αξιωματική αντιπολίτευση) κατήγγειλε την «ξεκάθαρη παραβίαση» του Συντάγματος.

«Ο Χαν Ντονγκ-χουν και ο πρωθυπουργός Χαν Ντοκ-σου, που δεν έχουν καμιά συνταγματική νομιμοποίηση, προσπαθούν ν’ αρπάξουν την εξουσία, συνεχίζοντας την επικίνδυνη και παράνομη ανταρσία», τόνισε η Τζεν Χιουν-χι, βουλεύτρια του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Χαν Ντονγκ-χουν είναι «ευθυγραμμισμένος με το έγκλημα της ανταρσίας και πλέον δεν μπορεί να είναι αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος, συνέχισε, χαρακτηρίζοντας επίσης τον πρωθυπουργό «συνωμότη», που κατ’ αυτήν οφείλει «να παραιτηθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.