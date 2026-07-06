Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλια που έκανε σε ένα podcast για την σταρ Κάιλι Μινόγκ.

Στο πλαίσιο της χαλαρής συνέντευξης με την κωμικό Νίκι Όσμπορν που δημοσιεύθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο Αλμπανέζε ρωτήθηκε εάν θα έκανε σεξ, θα παντρευόταν ή θα έβγαινε ραντεβού με τη Μινόγκ.

Αρχικά απάντησε διστακτικά πως: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις έξι μήνες.»

Η Όσμπορν συνέχισε: «Αλλά αν τα πράγματα πάνε στραβά, ας κάνουμε απλώς ότι δεν συνέβη τίποτα».

Ο Αλμπανέζε απάντησε τότε: «Η Κάιλι, προφανώς».

Η κωμικός επέμεινε: «Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες μαζί της;»

Ο Αλμπανέζε απάντησε «όλα τα παραπάνω», προσθέτοντας: «Είναι καταπληκτική!».

What the heck!?



The Australian Prime Minister says he’d rather “shag” Kylie Minogue than Nicole Kidman.



Albanese was asked: “You’d marry Kylie? And shag her? And date her?”



“All of the above,” the PM replied.



What a grub. pic.twitter.com/pF4FejXbq0 — Caldron Pool (@CaldronPool) July 3, 2026

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Όσμπορν ρώτησε αν ο Αλμπανέζε και η σύζυγός του, Τζόντι Χέιντον, «το κάνουν σαν κουνέλια». Ο Αλμπανέζε απάντησε αστειευόμενος: «Όταν έχουμε χρόνο….».

Το πρωί της Δευτέρας το γραφείο του Αλμπανέζε δημοσίευσε δήλωση του πρωθυπουργού στην οποία ανέφερε: «Ζητώ κατηγορηματικά συγγνώμη για τα σχόλια».

Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλμπανέζε, μετά από τη συνέντευξη, λέγοντας πως τα σχόλιά του είναι «σεξιστικά, δείχνουν ασέβεια προς τις γυναίκες, είναι ντροπιαστικά για τους Αυστραλούς και υποβαθμίζουν το αξίωμα του πρωθυπουργού».



Πηγή: skai.gr

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