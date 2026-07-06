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Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ζήτησε συγγνώμη επειδή είπε πως... θα έκανε σεξ με την Κάιλι Μινόγκ

Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλμπανέζε, λέγοντας πως τα σχόλιά του είναι «σεξιστικά και δείχνουν ασέβεια προς τις γυναίκες»

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Κάιλι Μινόγκ

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλια που έκανε σε ένα podcast για την σταρ Κάιλι Μινόγκ.

Στο πλαίσιο της χαλαρής συνέντευξης με την κωμικό Νίκι Όσμπορν που δημοσιεύθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο Αλμπανέζε ρωτήθηκε εάν θα έκανε σεξ, θα παντρευόταν ή θα έβγαινε ραντεβού με τη Μινόγκ. 

Αρχικά απάντησε διστακτικά πως: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις έξι μήνες.»

Η Όσμπορν συνέχισε: «Αλλά αν τα πράγματα πάνε στραβά, ας κάνουμε απλώς ότι δεν συνέβη τίποτα».

Ο Αλμπανέζε απάντησε τότε: «Η Κάιλι, προφανώς».

Η κωμικός επέμεινε: «Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες μαζί της;»

Ο Αλμπανέζε απάντησε «όλα τα παραπάνω», προσθέτοντας: «Είναι καταπληκτική!».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Όσμπορν ρώτησε αν ο Αλμπανέζε και η σύζυγός του, Τζόντι Χέιντον, «το κάνουν σαν κουνέλια». Ο Αλμπανέζε απάντησε αστειευόμενος: «Όταν έχουμε χρόνο….».

Το πρωί της Δευτέρας το γραφείο του Αλμπανέζε δημοσίευσε δήλωση του πρωθυπουργού στην οποία ανέφερε: «Ζητώ κατηγορηματικά συγγνώμη για τα σχόλια».

Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλμπανέζε, μετά από τη συνέντευξη, λέγοντας πως τα σχόλιά του είναι «σεξιστικά, δείχνουν ασέβεια προς τις γυναίκες, είναι ντροπιαστικά για τους Αυστραλούς και υποβαθμίζουν το αξίωμα του πρωθυπουργού». 
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Άντονι Αλμπανέζι Αυστραλία Κάιλι Μινόγκ
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