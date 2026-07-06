Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήσεις παρουσιάζει η Ελλάδα, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, το Eurocontrol αναφέρει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Από αυτές:

το 9% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών

αποδίδεται στο το 4% στο Κέντρο Ελέγχου Μακεδονίας

Οι βασικές αιτίες είναι οι περιορισμοί στη χωρητικότητα και στη στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ενώ επιβαρυντικά λειτουργεί και η αυξημένη διέλευση αεροσκαφών από τον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, θα τεθούν επί τάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιρειών.

Πηγή: skai.gr

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