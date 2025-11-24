Την αμέριστη στήριξη τους στην Ουκρανία εξέφρασε τη Δευτέρα η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων ηγετών στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα.

«Η επιλογή για το πεπρωμένο της Ουκρανίας είναι στα χέρια της Ουκρανίας»

«Τώρα έχουμε μια ουσιαστική βάση για να προχωρήσουμε μπροστά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η επιλογή για το πεπρωμένο της Ουκρανίας είναι στα χέρια της Ουκρανίας» επισήμανε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Ζελένσκι»

Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν προχωρήσει.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται - διπλωματική υποστήριξη, στρατιωτική υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

«Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα έρθει εν μία νυκτί»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επισήμανε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «ανοιχτός» σε ένα κοινό σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας την περασμένη εβδομάδα.

«Και αυτό ακριβώς πέτυχαν χθες οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των ευρωπαϊκών κρατών μελών στη Γενεύη», δήλωσε ο Μερτς στη Λουάντα, στη σκιά της προτεινόμενης συμφωνίας 28 σημείων από τον Τραμπ που προκάλεσε αντιδράσεις.

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αυτές οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη. Χαιρετίζουμε επίσης το ενδιάμεσο αποτέλεσμα. Ορισμένα ζητήματα διευκρινίστηκαν, αλλά γνωρίζουμε και κάτι άλλο: Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα έρθει εν μία νυκτί», ξεκαθάρισε.

«Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να ενδυναμώσει την ασφάλειά μας»

«Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να ενδυναμώσει την ασφάλειά μας, όχι να την αποδυναμώσει» ξεκαθάρισε από πλευράς του ο Πολωνός πρωθυπουγός Ντόναλντ Τουσκ.



«Καμία συμφωνία δεν μπορεί να επιτρέψει την υπονόμευση της πολωνικής ασφάλειας και της Ευρώπης. Καμία συμφωνία δεν πρέπει να αποδυναμώσει την Ουκρανία» είπε.



«Είμαστε πιο κοντά σε μια απόφαση που θα σημαίνει ότι τα ρωσικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».



Ο Πολωνός πρωθυπουργός επίσης αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπάρχει κάποια συμφωνία για μείωση του αριθμού των στρατιωτών που θα έχει η Ουκρανία. «Οι κυρώσεις λειτουργούν, δεν πρέπει να σταματάμε να ασκούμε πιέσεις στη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ πρέπει να ενεργήσει με μια φωνή».

Πάντως, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το ενημερωμένο σχέδιο συμφωνίας πρέπει να σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας. Το έγγραφο βελτιώθηκε μετά από διαπραγματεύσεις κεκλεισμένων των θυρών και το Κίεβο ευχαρίστησε την Ουάσινγκτον και τον πρόεδρο Τραμπ προσωπικά για τις προσπάθειές τους να τερματίσουν τον πόλεμο και να σώσουν ζωές.

Και οι δύο πλευρές επεξεργάζονται τώρα τις τελικές λεπτομέρειες. Τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσουν να ευθυγραμμίζουν τις θέσεις τους και να παραμένουν σε στενή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους τους για να αποφευχθούν τυχόν κενά στην προσέγγιση.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους προέδρους της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

