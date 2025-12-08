Την ώρα που στη Νιγηρία είναι σε εξέλιξη το θρίλερ της απαγωγής 300 μαθητών και 12 καθηγητών από το καθολικό σχολείο St Mary's στην Αγκουάρα, στις 21 Νοεμβρίου, μία άλλη φρικιαστική υπόθεση συγκλονίζει τη χώρα.

Το Σαββατοκύριακο, η αστυνομία έκανε έφοδο σε κοινότητα της πολιτείας Ιμο, στα βορειοανατολικά, ψάχνοντας για έναν ύποπτο απαγωγών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε ξενοδοχείο και ένα ιδιωτικό νεκροτομείο που φέρονται να ανήκουν στον ύποπτο, ανακαλύφθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα σε αποσύνθεση, εγείροντας υποψίες για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων.

Τα δύο κτίρια σήμερα σφραγίστηκαν ενώ η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει την κατοικία του υπόπτου και έχει ανακαλύψει περαιτέρω πειστήρια, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ίμο Χένρι Οκόγιε.

«Ειδικοί των ιατροδικαστικών υπηρεσιών εξασφάλισαν αποδεικτικά στοιχεία….και όλοι οι συνεργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Οκόγιε μετά την έφοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο έχει ξεκινήσει έρευνα για δραστηριότητες εμπορίας οργάνων.

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα και επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων.



