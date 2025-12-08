Καθώς η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας του Τραμπ στρέφεται κατά της Ευρώπης, απειλεί τη διατλαντική συμμαχία και τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, πληθαίνουν τα σενάρια για ένα πλήγμα – απάντηση του ΝΑΤΟ στη Ρωσία.

Ανώτερος αξιωματικός του ΝΑΤΟ, σε συνέντευξή του, αποκάλυψε ποια πόλη της Ρωσίας θα βρισκόταν στο στόχαστρο – και σε σοβαρό κίνδυνο - αν η Μόσχα αποφάσιζε να επιτεθεί σε οποιονδήποτε μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Τζουζέπε Κάβο Ντράγκονε, είπε ότι αυτή η πόλη θα ήταν το Καλίνινγκραντ, το οποίο είναι «περικυκλωμένο» μια από χώρες του ΝΑΤΟ.

Το Καλίνινγκραντ είναι πόλη-λιμάνι και διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Καλίνινγκραντ, του ρωσικού θύλακα που βρίσκεται μεταξύ της Πολωνίας και της Λιθουανίας στη Βαλτική Θάλασσα.

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε επιθετικότητα από εκείνη την πλευρά. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφές ότι οποιαδήποτε πρόκληση ή επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί κατάλληλα», δήλωσε ο Ντράγκονε σε συνέντευξη στην Delfi.

Επιπλέον, ο πρώην διοικητής της Αμερικανικής Στρατιάς Ευρώπης Μπεν Χότζες είχε πει σε παλιότερες δηλώσεις του, τον Οκτώβριο ότι αν η Ρωσία επιτεθεί στην Πολωνία, το Καλίνινγκραντ και η Σεβαστούπολη στην Κριμαία «θα καταστρέφονταν μέσα σε λίγες ώρες».

«Εάν η Ρωσία επιτεθεί στην Πολωνία με τον ίδιο τρόπο που επιτέθηκε στην Ουκρανία, θα καταστραφεί από τις αεροπορικές και από τις χερσαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

