Μια εικόνα ντροπής: Ο Έπσταϊν, οι φίλοι του και η γυναίκα κάτω από το τραπέζι…

Μια σοκαριστική φωτογραφία που περιλαμβάνεται στα τελευταία έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαλύπτει μια σκηνή που πολλοί θα ήθελαν να ξεχάσουν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, γνωστός για την εμπλοκή του σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κάθεται ατάραχος σε ένα τραπέζι μαζί με δύο άλλους άνδρες. Η στάση τους και η έκφρασή τους δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για μια συνηθισμένη, καθημερινή στιγμή. Η πραγματικότητα όμως είναι σοκαριστική: κάτω από το τραπέζι, μια γυναίκα σέρνεται στο πάτωμα, στραμμένη προς τον τοίχο, με το σώμα της εμφανώς εκτεθειμένο.

Κοντά της, ένα ζευγάρι πορτοκαλί σαγιονάρες βρίσκεται μόνο λίγα εκατοστά μακριά από τα γυμνά της πόδια, προσθέτοντας μια ακόμη διαστάση ενοχλητικής οικειότητας στην εικόνα.

Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη, όπως και η ακριβής τοποθεσία όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία. Παρόλα αυτά, η ένδυση του Έπσταϊν δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας για το περιβάλλον: φοράει γυαλιά, λευκό μπλουζάκι και μαύρη φόρμα με τα αρχικά «LSJ», που πιθανότατα παραπέμπουν στο ιδιωτικό του νησί, το «Little Saint James», γνωστό και ως «Pedo Island».

Η φωτογραφία προκαλεί ερωτήματα για τη συμπεριφορά του Έπσταϊν και των συνεργατών του, αποκαλύπτοντας την απόλυτη αδιαφορία τους μπροστά σε μια σκηνή που πολλοί θα χαρακτήριζαν αδιανόητη. Οι αναλυτές και οι ερευνητές θεωρούν ότι τέτοιες φωτογραφίες φωτίζουν πτυχές της ζωής και των πρακτικών του Έπσταϊν που μέχρι σήμερα παρέμεναν κρυφές, ενώ θέτουν σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα για τους παρευρισκόμενους. Η δημοσιοποίηση αυτής της φωτογραφίας είναι μόνο ένα μέρος των εγγράφων που συνεχίζουν να αποκαλύπτουν το εύρος του κύκλου ανθρώπων που περιβάλλονταν από τον Έπσταϊν.

Πηγή: skai.gr

