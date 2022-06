Το τραγικό τέλος της influencer με τα 4,2 εκατ. ακολούθους - Γιατί έφυγε στα 31 της η Niece Waidhofer

Συγκλονίζει η ιστορία της Νιζ Γουέντχοφεν.

Επρόκειτο για ένα 31χρονο μοντέλο και influencer, και προσωπικότητα ιδιαιτέρως αγαπητό στο διαδικτυακό κοινό, με τον τραγικό της θάνατο να οδηγεί σε σωρεία ερωτημάτων και προβληματισμών γύρω από την αντιμετώπιση των ψυχιατρικών νοσημάτων και του ότι δυστυχώς συχνά παραμένουν ταμπού, με τραγικές συνέπειες, ακόμα και στην εποχή μας.

«Δυστυχώς, η Νιζ αυτοκτόνησε μετά από μακροχρόνια μάχη που έδινε με προβλήματα ψυχικής υγείας», είπε η οικογένειά της στο TMZ.

«Ήταν πολύ ανοιχτή με το διαδικτυακό της κοινό αναφορικά με το θέμα υγείας της, θέλοντας έτσι να βοηθήσει τυχόν followers της που βίωναν κάτι ανάλογο».

Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με τίτλο "Peace From Niece" πρόκειται να δημιουργηθεί προς τιμήν της, σύμφωνα με το TMZ, ο οποίος θα βοηθήσει την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία και θα χρηματοδοτήσει την έρευνα για τις ψυχικές ασθένειες.

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν στο TMZ ότι έλαβαν ένα τηλεφώνημα από ένα μέλος της οικογένειας της που ζήτησε από τους αστυνομικούς να ελέγξουν την στο σπίτι της στο Χιούστον του Τέξας τον περασμένο μήνα.

Εκεί ανακαλύφθηκε το σώμα της.

Το μοντέλο και influencer, είχε 4,2 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram της, όπου έκανε τακτικά αναρτήσεις φωτογραφιών και σχολίων.

Όμως οι θαυμαστές της ανησύχησαν όταν ξαφνικά από τον λογαριασμό της άρχισε να αφαιρείται περιεχόμενο.

Ενδεικτικές κάποιες εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, είχε αφήσει μόνο τρεις αναρτήσεις στη σελίδα της.

Instagram influencer and model Niece Waidhofer who had publicly battled with mental health issues commits suicide aged 31: Cops found her dead in her Houston home after worried relative called for a welfare check

via https://t.co/JIBUOx0hYc https://t.co/TC6QmJZNut