Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου στη Χίο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική.

Κλείνοντας την εκδήλωση που οργάνωσε ο βουλευτής Χίου του κόμματος, Σταύρος Μιχαηλίδης σε συνεργασία με τον Τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικότητας του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για ένα νέο εθνικό σχέδιο στη ναυτιλία με ορίζοντα δεκαετίας, το 2035 το οποίο περιλαμβάνει σαφείς προτεραιότητες, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε τις προτεραιότητες αναβάθμισης της ελληνικής ναυτιλίας

- Συγκεκριμένα ως πρώτη εθνική προτεραιότητα έθεσε την ισχυρή ελληνική σημαία.

«Να αναστρέψουμε τη συνεχή συρρίκνωση του εθνικού νηολογίου.

Να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό, πλήρως ψηφιακό και αποτελεσματικό νηολόγιο.

Να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στην ελληνική σημαία», είπε.

- Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά την επένδυση στους ανθρώπους της θάλασσας με ριζική αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, Σύγχρονες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, κίνητρα για την προσέλκυση περισσότερων νέων στο ναυτικό επάγγελμα γιατί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας αρχίζει από τους ανθρώπους της.

- Η τρίτη προτεραιότητα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στην ακτοπλοΐα που πρέπει να υπηρετεί τη νησιωτική Ελλάδα.

Ένα από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένα πραγματικό Παρατηρητήριο Τιμών που θα προστατεύει τον επιβάτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. «Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί μια πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα.

Είναι μια σημαντική καινοτομία που εγκαινιάζουμε μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα που το κόμμα μας χρησιμοποιεί εδώ και 5 χρόνια για να δώσει βήμα στους πολίτες», τόνισε .

- Τέταρτη προτεραιότητα είναι τα νησιά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής με ανασχεδιασμό του Μεταφορικού Ισοδύναμου με διαφάνεια, αντικειμενικά κριτήρια και σταθερή χρηματοδότηση.

- Πέμπτη προτεραιότητα: λιμάνια που παράγουν ανάπτυξη που λειτουργούν ως πύλες εμπορίου, ενέργειας, καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης και όχι απλώς ως πηγές δημοσιονομικών εσόδων.

- Έκτη προτεραιότητα: ένα σύγχρονο κράτος στη θάλασσα.

Ένα ισχυρό Υπουργείο Ναυτιλίας με επιτελικό ρόλο.

Ένα σύγχρονο Λιμενικό Σώμα με τα μέσα, την τεχνολογία και την εκπαίδευση που απαιτούν οι νέες προκλήσεις.

- Έβδομη προτεραιότητα: Η Ελλάδα πρωταγωνιστής ξανά στην διεθνή ναυτιλιακή σκηνή με αξιοποίηση του στρατηγικού της πλεονεκτήματος γιατί «η θάλασσα είναι η ταυτότητα της πατρίδας μας. Και αυτή την ταυτότητα οφείλουμε να τη μετατρέψουμε σε εθνική στρατηγική», όπως σημείωσε.

«Αυτή η εκδήλωση αποδεικνύει κάτι πολύ συγκεκριμένο: ότι εμείς δεν ζητάμε απλώς πολιτική αλλαγή. Ζητάμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα. Ένα σχέδιο που δεν περιορίζεται στα μεγάλα συνθήματα, αλλά δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε κάθε κρίσιμο τομέα της εθνικής ζωής. Και η ναυτιλία είναι ένας από αυτούς», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Επισήμανε ότι τα επτά τελευταία χρόνια η Ελλάδα δεν διαθέτει εθνική ναυτιλιακή στρατηγική και αυτό δεν είναι αντιπολιτευτική θεωρία αλλά αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους τομείς. «Η χώρα χάνει σταδιακά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο ίσως συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή όπου η ναυτιλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία», πρόσθεσε και τόνισε πως η Ελλάδα χάνει κύρος κι ένα μέρος της ναυτιλιακής της ισχύος.

Έκανε ειδική αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας γιατί εξήγησε πως «αν δεν επενδύσουμε στους ανθρώπους, αργά ή γρήγορα θα χάσουμε και το πλεονέκτημα των πλοίων.»

Παρατήρησε πως η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια εμπορική δραστηριότητα αλλά προϋπόθεση εθνικής και κοινωνικής συνοχής.

Επέκρινε έντονα τη Νέα Δημοκρατία επειδή «επέλεξε ένα μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων που αποκλίνει από το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πρότυπο. Αντί της παραχώρησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, με διατήρηση του δημόσιου ελέγχου στον λιμενικό οργανισμό, προχώρησε στην πώληση Οργανισμών Λιμένων, εκχωρώντας τον έλεγχο κρίσιμων υποδομών» και κατέληξε λέγοντας: «Οι μεγάλες χώρες δεν χτίζουν το μέλλον τους πάνω σε αυτά που τους λείπουν.

Το χτίζουν πάνω στα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά τους.

Και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας ήταν και θα είναι πάντα η θάλασσά της.

Εκεί γράφτηκε η ιστορία μας.

Εκεί δοκιμάστηκε η αντοχή μας.

Εκεί μεγαλούργησαν γενιές Ελλήνων.

Το ερώτημα είναι απλό.

Θα συνεχίσουμε να ζούμε με το ένδοξο παρελθόν της ελληνικής ναυτιλίας;

Ή θα δημιουργήσουμε το μεγάλο της μέλλον;

Εμείς τιμούμε την ναυτιλιακή μας ιστορία και επιλέγουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

Μια Ελλάδα που σχεδιάζει.

Μια Ελλάδα που παράγει.

Μια Ελλάδα που καινοτομεί.

Μια Ελλάδα που στηρίζει τους ανθρώπους της θάλασσας, τα νησιά της και τη νέα γενιά.

Γιατί δεν μας αρκεί να έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο.

Θέλουμε και το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη».

Στην εκδήλωση ανέπτυξαν επί μέρους θέματα που αφορούν τη ναυτιλία, η Άννα Διαμαντοπούλου, επικεφαλής του κύκλου Ανάπτυξης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης , οι καθηγητές Κ. Χλωμούδης και Τ. Πάλλης από το Τομέα Ναυτιλίας του κόμματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.