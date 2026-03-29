Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu) δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε εντολή στον στρατό της χώρας του να επεκτείνει περαιτέρω την υφιστάμενη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, υποσχόμενος να αλλάξει ριζικά την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Μόλις έδωσα εντολή για περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε θεμελιωδώς την κατάσταση στον βορρά», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από τη Βόρεια Διοίκηση.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της στάσης ασφαλείας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες έχουν αυξήσει τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Πηγή: skai.gr

