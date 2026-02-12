Ένα τραμ γλίστρησε εκτός των τροχιών του και έπεσε πάνω σε μια γεμάτη στάση στο κέντρο του Σαράγεβο νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας σοβαρά άλλα τέσσερα, ανακοίνωσαν αστυνομικοί αξιωματούχοι.

Δείτε το βίντεο του AP:

Οι τοπικές αρχές δεν εξήγησαν τα αίτια του εκτροχιασμού και της σύγκρουσης, δήλωσαν όμως ότι θα διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα.

Αξιωματούχοι ενός εκ των νοσοκομείων του Σαράγεβο επιβεβαίωσαν ότι ορισμένοι από τους επιζώντες είναι σοβαρά τραυματισμένοι και ότι χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί το πόδι μιας γυναίκας.

Η κατάσταση του δικτύου

Αν και το Σαράγεβο ανακατασκεύασε πρόσφατα πλήρως δεκάδες γραμμές τραμ και αγόρασε ολοκαίνουργια οχήματα, πολλά από τα παλαιότερα —ορισμένα ηλικίας έως και 50 ετών— εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.

Τα τραμ θεωρούνται ο ταχύτερος και ευκολότερος τρόπος μετακίνησης στην αναπτυσσόμενη πρωτεύουσα της Βοσνίας και χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

