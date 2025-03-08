Στις ΗΠΑ οι Ρεπουμπλικανοί, που ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, παρουσίασαν σήμερα νομοσχέδιο για την εξάμηνη παράταση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη δημοσιονομική παράλυση στις 14 Μαρτίου.

Η βουλή αναμένεται να ψηφίσει την Τρίτη το εν λόγω νομοσχέδιο των 99σελίδων, ανακοίνωσαν στους δημοσιογράφους βοηθοί της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας του σώματος, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο για την παράταση της χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε στενή συνεργασία με το Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Βουλή και η Γερουσία συνέταξαν ένα «πολύ καλό νομοσχέδιο χρηματοδότησης» και κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να το ψηφίσουν την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί «θα κάνουν τα πάντα» για να κλείσουν την κυβέρνηση - το περιβόητο shutdown.

«Ζητώ απ' όλους σας να μας δώσετε λίγους μήνες για να τα βγάλουμε πέρα μέχρι το Σεπτέμβριο ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βάζουμε σε τάξη τον 'χρηματοοικονομικό οίκο' της χώρας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Οι Δημοκρατικοί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κλείσουν την Κυβέρνησή μας και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό».

Το προτεινόμενο από τους ρεπουμπλικανούς νομοσχέδιο αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες κατά περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ μειώνει τις μη στρατιωτικές δαπάνες κατά περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσαν οι βοηθοί της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

