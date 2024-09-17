Ιράκ: Ένας νεκρός σε επιδρομή «τουρκικού drone» εναντίον φερόμενων ως μελών του PKK

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα στο Ιράκ, σε βομβαρδισμό «του τουρκικού στρατού» εναντίον καταυλισμού εκτοπισμένων, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, που διαβεβαίωσε πως ανάμεσα στα θύματα ήταν στέλεχος του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).

Εδώ και δεκαετίες, ο πόλεμος ανάμεσα στην Τουρκία και τους κούρδους αυτονομιστές αντάρτες του PKK, κινήματος που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα και τους δυτικούς συμμάχους της, έχει εξαπλωθεί στο βόρειο Ιράκ. Οι δυο πλευρές έχουν εκεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βάσεις μετόπισθεν, κυρίως στην περιοχή της αυτόνομης ιρακινής περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Ο βομβαρδισμός, που εξαπολύθηκε χθες το πρωί, είχε στόχο «τόπο συνάντησης (μελών) του PKK στον καταυλισμό Μαχμούρ», στο βόρειο Ιράκ, σε τομέα διεκδικούμενο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Βαγδάτη και το αυτόνομο Κουρδιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Κουρδιστάν, το πλήγμα, που διεξήχθη από «drone του τουρκικού στρατού», είχε αποτέλεσμα να «σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δύο», ενώ ανάμεσα στα θύματα βρισκόταν «στέλεχος του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν». Στο κείμενο δεν διευκρινίζεται αν το «στέλεχος» αυτό σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

Θεωρούμενος από την Άγκυρα ως προπύργιο του PKK, συχνά στο στόχαστρο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο καταυλισμός της Μαχμούρ βρίσκεται στην επαρχία Νινευή, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρμπίλ, της πρωτεύουσας του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ιστορικά, οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν είναι κάτοικοι της νότιας Τουρκίας που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους τα χρόνια του 1990 και βρήκαν καταφύγιο στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο βόρειο Ιράκ.

Στον καταυλισμό φιλοξενούνται πάνω από 10.000 άνθρωποι· έχει δική του αυτοδιοίκηση, καθώς και δική του —οπλισμένη— δύναμη ασφαλείας. Ωστόσο, από τα τέλη του 2023, την ασφάλεια γύρω από τον καταυλισμό εγγυώνται οι ιρακινές ομοσπονδιακές δυνάμεις.

Παράλληλα, δυο κούρδοι μαχητές σκοτώθηκαν χθες σε συγκρούσεις με δυνάμεις της Τουρκίας στη Ντοχούκ, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια από τη μεθόριο Τουρκίας-Ιράκ, δήλωσαν πηγές προσκείμενες στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας. Οι συγκρούσεις εκτυλίχθηκαν στην περιοχή όπου βρίσκεται το όρος Γκάρα, στο οποίο είναι γνωστό πως βρίσκονται βάσεις των αυτονομιστών κι έχουν γίνει και άλλες τουρκικές επιχειρήσεις τους τελευταίους δυο μήνες.

Γενικά, η Άγκυρα επιβεβαιώνει μόνο κάποιους από τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις που εξαπολύει στην ιρακινή επικράτεια εναντίον του PKK, ενίοτε προκαλώντας τριβές στις σχέσεις με τη Βαγδάτη και την Αρμπίλ.

Αφού για μήνες η τουρκική κυβέρνηση ασκούσε πίεση στην ιρακινή να υιοθετήσει πολύ πιο αυστηρή θέση έναντι του PKK, η Βαγδάτη φέτος χαρακτήρισε —διακριτικά— το κίνημα «απαγορευμένη οργάνωση».

Στα μέσα Αυγούστου, η Τουρκία και το Ιράκ υπέγραψαν διμερή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, που προβλέπει ιδίως τη δημιουργία κοινών κέντρων διοίκησης και εκπαίδευσης στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του PKK.

Εδώ και καιρό, η Βαγδάτη και η Αρμπίλ κατηγορούνται πως κάνουν τα στραβά μάτια στις παραβιάσεις της κυριαρχίας τους από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις για να μη διαταραχθεί η στρατηγική συμμαχία τους με την Τουρκία, απαραίτητο εμπορικό εταίρο τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

