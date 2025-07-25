«Η θέση της Γαλλίας αντικατοπτρίζει την προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο», δηλώνει κορυφαίος παλαιστίνιος αξιωματούχος

Ο αντιπρόεδρος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) Χουσέιν αλ Σέιχ χαιρέτισε σήμερα την πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ευχαριστώντας τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Αυτή η θέση αντικατοπτρίζει την προσήλωση της Γαλλίας στο διεθνές δίκαιο και την υποστήριξή της στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και στην εγκαθίδρυση του ανεξάρτητου κράτους μας», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.