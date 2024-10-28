Νετανιάχου: Δεν έχουμε λάβει την πρόταση της Αιγύπτου - Αν υπήρχε θα την αποδεχόμουν

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε στο κόμμα του, Λικούντ, στην Κνεσέτ ότι το Ισραήλ δεν έχει λάβει πρόταση για την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων με αντάλλαγμα 48ωρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αν είχε τεθεί μια τέτοια πρόταση, ο πρωθυπουργός θα την αποδεχόταν αμέσως, είπε ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου είπε στα μέλη του κόμματος στη συνεδρίαση ότι θα συμφωνούσε με την προτεινόμενη συμφωνία της Αιγύπτου για την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων «αμέσως». Ωστόσο, είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι απλώς μια πρόταση και δεν υπάρχει χωρίς ένα «σίγουρο ναι» από τη Χαμάς.

Μεταξύ άλλων, ο Νετανιάχου είπε ότι η Χαμάς συνεχίζει να έχει απαιτήσεις στις οποίες το Ισραήλ «δεν μπορεί να ανταποκριθεί», αναφέροντας το αίτημα για τερματισμό του πολέμου και πρόσθεσε ότι αν καταργηθούν αυτοί οι όροι, «δεν θα είναι επειδή θέλουν να τους καταργήσουν», αλλά επειδή η Χαμάς «απλώς θέλει χώρο για να αναπνεύσει».

«Εργαζόμαστε συνεχώς για να πάρουμε πίσω τους ομήρους», είπε στους συναδέλφους του και τόνισε ότι «αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα αναπτυχθούν ευκαιρίες μόνο και μόνο λόγω της εξάλειψης του Σινουάρ».

Πηγή: skai.gr

