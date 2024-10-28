Κανάρια Νησιά: Διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης

Στις διαδηλώσεις την Κυριακή στην πόλη Λας Πάλμας του νησιού Γκραν Κανάρια και στην πόλη Σάντα Κρούθ του νησιού Τενερίφης, χιλιάδες άνθρωποι τάχθηκαν κατά των παράτυπων μεταναστών. Παρά τους τεράστιους κινδύνους για τη ζωή τους ολοένα και περισσότεροι μετανάστες τολμούν τον διάπλου του Ατλαντικού, ο οποίος υπολογίζεται σε 1.500 χιλιόμετρα.



Με πανό στα οποία μεταξύ άλλων αναγράφονταν «Τα Κανάρια Νησιά έχουν φτάσει στα όριά τους», οι διαδηλωτές απηύθυναν έκκληση στην ισπανική κυβέρνηση να σταματήσει την άφιξη μεταναστών που διασχίζουν κατά χιλιάδες τον Ατλαντικό για να φθάσουν από τα δυτικά παράλια της Αφρικής στις Καναρίους Νήσους.

Η Θουλέμα Ρουίθ Γρανάντο δηλώνει στην τηλεόραση του Reuters για τη μετανάστευσηστη διαδήλωση στην πρωτεύουσα του νησιού Γκραν Κανάρια: «Δεν είμαστε ρατσιστές, έχουμε δείξει υπερβολική αλληλεγγύη, καλωσορίζουμε όλους όσους εισέρχονται στη χώρα και πιστεύουμε ότι έχουν δικαιώματα για τα οποία ωστόσο δεν έχουν αγωνιστεί. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο σε όλα και δεν είναι δίκαιο τα Κανάρια Νησιά να επωμίζονται πάντα όλα τα βάρη».«Απαραίτητη η νόμιμη μετανάστευση»Οι περιφερειακές αρχές των Καναρίων Νήσων παραδέχονται δημόσια ότι διαχειρίζονται πλέον με δυσκολία τις προσφυγικές ροές. Το 2023 ο αριθμός των μεταναστών που έφθασε στα Κανάρια Νησιά άγγιξε τους 40.000. Φέτος, το περσινό ρεκόρ αναμένεται να ξεπεραστεί. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, 32.878 μετανάστες έφθασαν παράτυπα δια θαλάσσης στα Κανάρια Νησιά.Ο διαδηλωτής Μπιενβενίντο Αλεμάν Μεδίνα τονίζει: «Δεν ταιριάζουν στην κοινωνία μας, δεν έχουν τις ίδιες αξίες, δεν αντιμετωπίζουν τις γυναίκες με τον ίδιο τρόπο όπως οι Ευρωπαίοι. Είμαστε ίσοι, έχουμε μια σειρά από κοινωνικά δικαιώματα και διεκδικούμε την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων για την ευημερία όλων, ανεξαρτήτως φύλου. Και αποδεικνύεται ότι έρχονται εδώ άνθρωποι, οι οποίοι λόγω της κουλτούρας τους δεν έχουν καμία σχέση με εμάς».Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί των παράτυπων μεταναστών που περνούν τον Ατλαντικό, είναι σαφώς μικρότεροι από τις μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο, οι μεταναστευτικές ροές προς τα Κανάρια Νησιά σημειώνει ταχύτατη αύξηση τα τελευταία χρόνια.Στην κινητοποίηση στην Σάντα Κρουθ της Τενερίφης παίρνει μέρος και ένας πρώην μετανάστης. Ο 67χρονος Αντόνιο Σαντίνι δηλώσει στην τηλεόραση του AFP: «Είμαι μετανάστης. Ήρθα όμως εδώ με σύμβαση εργασίας, στo πλαίσιo οικογενειακής επανένωσης. Αυτό που πολλοί φαίνεται να μην καταλαβαίνουν είναι ότι η μετανάστευση είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να είναι νόμιμη. Είναι καλύτερο και για τους μετανάστες και για εμάς».Πηγές: RTRTV, AFPTV, AFP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.