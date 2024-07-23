Το αμερικανικό Πεντάγωνο προειδοποίησε χθες Δευτέρα εναντίον της ενίσχυσης της συνεργασίας της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική, καθώς η κλιματική αλλαγή σταδιακά μετατρέπει την περιοχή αυτή σε πεδίο ανταγωνισμών, τόσο ως προς τις θαλάσσιες οδούς, όσο και ως προς τους φυσικούς πόρους.

«Διαπιστώνουμε αυξανόμενη συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία στην Αρκτική σε εμπορικό επίπεδο, με την Κίνα να είναι από τους βασικούς πιστωτές της ρωσικής εξερεύνησης για ενεργειακούς πόρους» εκεί, δήλωσε στον Τύπο η Κάθλιν Χιξ, Αμερικανίδα υφυπουργός Άμυνας.

Η στρατιωτική συνεργασία αναπτύσσεται επίσης, καθώς «η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν κοινά γυμνάσια στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας», συνέχισε, παρουσιάζοντας τη στρατηγική του Πενταγώνου για την Αρκτική.

«Όλες αυτές οι προκλήσεις εντείνονται διότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής οδηγούν σε ταχεία αύξηση των θερμοκρασιών και τη μείωση της κάλυψης από πάγο, κάτι που διευκολύνει όλη αυτή τη δραστηριότητα», συνέχισε.

Για τις ΗΠΑ, η Αρκτική είναι περιοχή στρατηγικής σημασίας, μεταξύ άλλων εξαιτίας του ότι βρίσκονται εκεί «σημαντικές αμερικανικές αμυντικές υποδομές».

Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της στην Αρκτική, ανοίγοντας ξανά και εκσυγχρονίζοντας βάσεις και αεροδρόμια που είχαν εγκαταλειφθεί από τα τέλη της σοβιετικής εποχής, ενώ η Κίνα διαθέτει κεφάλαια για την εξερεύνηση και την έρευνα.

Η ταχεία τήξη των πολικών πάγων τονώνει την οικονομική δραστηριότητα σε αυτή την αφιλόξενη περιοχή, με διάφορα μέρη να επιδιώκουν να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν νέα κοιτάσματα πετρελαίου, αερίου και ορυκτών, καθώς και να αξιοποιήσουν τις νέες θαλάσσιες οδούς.

«Η Αρκτική ενδέχεται να ζήσει το πρώτο της καλοκαίρι πρακτικά χωρίς πάγο ως το 2030» και αυτό «θα αυξήσει τη βιωσιμότητα θαλάσσιων οδών» και την «πρόσβαση σε υποθαλάσσιους πόρους», εξήγησε το Πεντάγωνο.

Η Κίνα ειδικά θα επιθυμούσε να δημιουργήσει νέο, «πολικό δρόμο του μεταξιού», κι η εντεινόμενη ευθυγράμμιση και συνεργασία Πεκίνου-Μόσχας στην περιοχή είναι «πηγή ανησυχίας» για την Ουάσιγκτον.

Εντός του μήνα, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Φινλανδία θα δημιουργήσουν κοινοπραξία για τη ναυπήγηση παγοθραυστικών, ώστε να αντιμετωπίσουν το πλεονέκτημα ιδίως της Ρωσίας στο πεδίο αυτό αλλά και για να στείλουν «μήνυμα» στη Μόσχα και το Πεκίνο, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις των τριών κρατών μελών του NATO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.