Δασική πυρκαγιά στον Καναδά: Εντολές εκκένωσης για την πόλη και το εθνικό πάρκο του Τζάσπερ στην Αλμπέρτα - Δείτε βίντεο

Οι υψηλές θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο έχουν προκαλέσει πυρκαγιές σε μεγάλο μέρος των δυτικών ΗΠΑ και του Καναδά

Οι καναδικές αρμόδιες αρχές εξέδωσαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ εντολές εκκένωσης για την Πόλη του Τζάσπερ και το Εθνικό Πάρκο Τζάσπερ στην επαρχία Αλμπέρτα έπειτα από δασικές πυρκαγιές.

Οι δημοτικές αρχές του Τζάσπερ διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους ότι η φωτιά αναμενόταν αρχικά να φτάσει στην κοινότητα εντός πέντε ωρών, αλλά σημείωσαν ότι πλέον δεν αναμένεται να συμβεί αυτό.

Ωστόσο οι αρχές επισήμαναν ότι η πόλη πρέπει να εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο έχουν προκαλέσει πυρκαγιές σε μεγάλο μέρος των δυτικών ΗΠΑ και του Καναδά.

Την περασμένη εβδομάδα, δασικές πυρκαγιές που μαίνονταν στο βόρειο τμήμα της Αλμπέρτα ανάγκασαν τις αρχές να δώσουν εντολή για την απομάκρυνση του πληθυσμού από τρεις κοινότητες. Στη γειτονική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας έως και 367 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Suncor, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου του Καναδά, περιόρισε προσωρινά μέρος της παραγωγής της και απομάκρυνε το μη απαραίτητο προσωπικό από τις εγκαταστάσεις της δυνατότητας παραγωγής 215.000 βαρελιών την ημέρα (bpd) Firebag λόγω πυρκαγιάς που μαινόταν σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

