Οι καναδικές αρμόδιες αρχές εξέδωσαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ εντολές εκκένωσης για την Πόλη του Τζάσπερ και το Εθνικό Πάρκο Τζάσπερ στην επαρχία Αλμπέρτα έπειτα από δασικές πυρκαγιές.

Evacuations continue in town of Jasper in Alberta, Canada amid wildfire burning south of the town. The province later corrected that the town should be evacuated in five hours. The fire is NOT expected to reach the community in five hours.



pic.twitter.com/lEeyUGdJDm July 23, 2024

Οι δημοτικές αρχές του Τζάσπερ διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους ότι η φωτιά αναμενόταν αρχικά να φτάσει στην κοινότητα εντός πέντε ωρών, αλλά σημείωσαν ότι πλέον δεν αναμένεται να συμβεί αυτό.

Ωστόσο οι αρχές επισήμαναν ότι η πόλη πρέπει να εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο έχουν προκαλέσει πυρκαγιές σε μεγάλο μέρος των δυτικών ΗΠΑ και του Καναδά.

Wildfire smoke continues to overspread much of the United States, largely sourced from active wildfires across western Canada. Shown below, Vertically Integrated Smoke from the HRRR for the next 48 hours. pic.twitter.com/U5eOnXrqsZ — Eric Snitil (@EricSnitilWx) July 22, 2024

If you've noticed a hazy or milky sky in the Central US and Plains recently, you aren't going crazy - smoke from wildfires in Canada and the Western US is back! Most guidance suggests it will continue floating around for at least several more days. pic.twitter.com/AbPW7amoh5 — John Homenuk (@jhomenuk) July 22, 2024

Things are going just swell in the fossil fuel capital of Canada, Fort McMurray,Alberta. #wildfires

📸 FB pic.twitter.com/TeBcWTMWvC — Marlo Van Marck 🌎🍄🐝 (@MarloVanMarck) July 23, 2024

Την περασμένη εβδομάδα, δασικές πυρκαγιές που μαίνονταν στο βόρειο τμήμα της Αλμπέρτα ανάγκασαν τις αρχές να δώσουν εντολή για την απομάκρυνση του πληθυσμού από τρεις κοινότητες. Στη γειτονική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας έως και 367 δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Suncor, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου του Καναδά, περιόρισε προσωρινά μέρος της παραγωγής της και απομάκρυνε το μη απαραίτητο προσωπικό από τις εγκαταστάσεις της δυνατότητας παραγωγής 215.000 βαρελιών την ημέρα (bpd) Firebag λόγω πυρκαγιάς που μαινόταν σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.