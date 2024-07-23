Συμφωνία που προβλέπει τον σχηματισμό «προσωρινής κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης» η οποία θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας αφού τερματιστεί ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στον θύλακα, προσυπέγραψαν 14 παλαιστινιακές παρατάξεις στο Πεκίνο.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι εξήρε σήμερα την συμφωνία, την οποία συνυπέγραψαν και οι δύο βασικές οργανώσεις, Φάταχ και η Χαμάς.

«Το σημαντικότερο είναι η συμφωνία που προβλέπει σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης εθνικής συμφιλίωσης για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας», υπογράμμισε ο κ. Γουάνγκ.

Η Χαμάς επιβεβαιώνει πως υπέγραψε συμφωνία

Μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, ανακοίνωσε σήμερα ότι το κίνημά του υπέγραψε συμφωνία με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις, ανάμεσά τους την αντίπαλη του Φάταχ, έπειτα από διαπραγματεύσεις στο Πεκίνο.

«Σήμερα, υπογράφουμε συμφωνία για την εθνική ενότητα και λέμε ότι ο δρόμος για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία είναι η εθνική ενότητα. Δεσμευόμαστε στην εθνική ενότητα και καλούμε για αυτή», τόνισε.

Νωρίτερα, επίσημα κινεζικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως συνολικά 14 παλαιστινιακές παρατάξεις υπέγραψαν συμφωνία —τη «Διακήρυξη του Πεκίνου»— σε επίσημη τελετή με την οποία ολοκληρώθηκε ο διάλογος για τη συμφιλίωση από προχθές Κυριακή 21η ως σήμερα Τρίτη 23η Ιουλίου.

Η Χαμάς και η Φάταχ, σε ανοικτή σύγκρουση για 17 χρόνια, είχαν αρχίσει διάλογο στην Κίνα τον Απρίλιο για να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

