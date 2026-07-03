Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 875 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,00 τρισεκατομμύριο δολάρια) πέρυσι, παρά τους δασμούς, ωστόσο τα μεγέθη αυτά συγκαλύπτουν σημαντική οικονομική ζημία, ιδίως στον γερμανικό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η έρευνα του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW) διαπίστωσε αύξηση 7,7% στις εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ανήλθαν στα 580 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,2% στα 295 δισεκατομμύρια ευρώ, ωθώντας το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ στα σχεδόν 285 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η έκθεση απέδωσε μέρος της αύξησης αυτής στην «προληπτική αποθεματοποίηση» (front-loading) των εξαγωγών προτού τεθούν σε ισχύ οι δασμοί τον Απρίλιο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ευρωπαϊκή μεταποίηση έχει πληγεί.

«Αυτή η πρώτη εντύπωση είναι παραπλανητική», τόνισε η οικονομολόγος του IW, Σαμίνα Σουλτάν.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων και εξαρτημάτων από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 20,4% το 2025, με τη Γερμανία —η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών εξαγωγών αυτοκινήτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες— να καταγράφει πτώση 18,9%.

Η Ιρλανδία ανέτρεψε την τάση αυτή με μια εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών της κατά 52,7%, η οποία οδηγήθηκε από τα φαρμακευτικά και χημικά προϊόντα που εξαιρούνται από τους δασμούς.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ κατέγραψαν μείωση στις εξαγωγές αγαθών τους προς τις ΗΠΑ. Εκτός από την Ιρλανδία, ανάπτυξη ανέφεραν μόνο η Τσεχία (+5,1%), η Ιταλία (+7,2%), η Δανία (+10,6%) και η Φινλανδία (+10,8%).

Ρεκόρ και στις διατλαντικές υπηρεσίες

Το διατλαντικό εμπόριο υπηρεσιών σημείωσε επίσης ρεκόρ, φτάνοντας τα 865 δισεκατομμύρια ευρώ, αν και η ΕΕ κατέγραψε έλλειμμα 178 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αυτή την κατηγορία.

«Ως εκ τούτου, η διατλαντική εμπορική σχέση είναι πολύ πιο ισορροπημένη όταν συνυπολογίζονται τόσο το εμπόριο αγαθών όσο και το εμπόριο υπηρεσιών», αναφέρει η μελέτη, αντιπαραβάλλοντας το έλλειμμα της ΕΕ στις υπηρεσίες με το πλεόνασμα στα αγαθά.

Τα τέλη πνευματικής ιδιοκτησίας —που καλύπτουν άδειες χρήσης λογισμικού, πατέντες και εμπορικά σήματα— αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 40% των εισαγωγών υπηρεσιών της ΕΕ από τις ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 13,7%.

Αν και ο τομέας των υπηρεσιών έχει αποφύγει μέχρι στιγμής τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, η εμπορική σύγκρουση είχε αρνητικές επιπτώσεις.

Οι εισαγωγές ταξιδιωτικών υπηρεσιών της ΕΕ από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά περίπου 8%. «Η μείωση αυτή πιθανότατα οφείλεται στον μειωμένο αριθμό Ευρωπαίων τουριστών στις ΗΠΑ πέρυσι», δήλωσε η συντάκτρια της μελέτης, Γκαλίνα Κόλεβ-Σέφερ.

Η μελέτη αναφέρει ότι η εμπορική συμφωνία του Τέρνμπερι μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ευνόησε ασύμμετρα τις ΗΠΑ, ωστόσο παρέμεινε μια βιώσιμη λύση που θα πρέπει να γίνει σεβαστή και από τις δύο πλευρές.

«Νέες απειλές για δασμούς θα προκαλούσαν νέα αβεβαιότητα, η οποία το μόνο που κάνει είναι να παρεμποδίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», κατέληξε το IW.

Πηγή: skai.gr

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