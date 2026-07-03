Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη NEUROPUBLIC – Πρόεδρος ο Δημήτρης Αφεντούλης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2026, πιστοποίησε τη δυναμική πορεία της NEUROPUBLIC και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Αφεντούλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του LATSCO Family Office.

Η απόφαση σηματοδοτεί την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και την έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης του LATSCO Family Office στη στρατηγική και τις προοπτικές της NEUROPUBLIC, σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύεται η διεθνής της παρουσία και αναδεικνύεται ως μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας στους τομείς της ευφυούς γεωργίας, των πληροφοριακών συστημάτων, του Internet of Things (IoT), της τεχνητής νοημοσύνης και των ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων για τον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον.

Ο νέος Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Δημήτρης Αφεντούλης, δήλωσε:

«Η NEUROPUBLIC αποτελεί μια εταιρεία με ισχυρές αξιακές βάσεις, εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό και πρωτοποριακή νοοτροπία. Για το LATSCO Family Office, η συμμετοχή μας στην εταιρεία αποτελεί μια μακροπρόθεσμη επενδυτική επιλογή και η ανάληψη της Προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου θέλει να σηματοδοτήσει αυτή ακριβώς τη στρατηγική κατεύθυνση.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της NEUROPUBLIC, κα Ρόζα Γαργαλάκου, δήλωσε:

«Η NEUROPUBLIC εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία ακόμη μία ιδιαίτερα δημιουργική χρονιά. Η ανάληψη της Προεδρίας από τον κ. Δημήτρη Αφεντούλη αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του LATSCO Family Office στη στρατηγική μας, στους ανθρώπους μας και στις προοπτικές της εταιρείας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη για την πολύτιμη συμβολή και τη διαρκή υποστήριξή του τα τελευταία πέντε χρόνια. Με ισχυρή διοίκηση, ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό και διαρκή προσήλωση στην καινοτομία, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη τεχνολογιών που δημιουργούν πραγματική αξία για την ελληνική οικονομία, τον αγροδιατροφικό τομέα και τις διεθνείς αγορές.»

Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σηματοδοτούν τη συνέχεια μιας σταθερής αναπτυξιακής πορείας για τη NEUROPUBLIC. Με ισχυρή μετοχική βάση, σαφή στρατηγική και διαρκή επένδυση στην καινοτομία, η εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων με διεθνή προσανατολισμό.



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