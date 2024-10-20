ΗΠΑ: 7 νεκροί από κατάρρευσης ξύλινης αποβάθρας σε νησί στην Τζόρτζια

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν κατέρρευσε στενή ξύλινη αποβάθρα σε προκυμαία όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, στο πλαίσιο εορτασμού στο νησί Σαπέλο, στην πολιτεία Τζόρτζια (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι έπεσαν στο νερό» όταν κατέρρευσε η αποβάθρα για πεζούς και «ως τώρα, ο αριθμός των θυμάτων είναι επτά και ο αριθμός των τραυματιών δεν είναι ακόμη γνωστός», ανέφεραν οι πολιτειακές αρχές σε ανακοίνωσή τους.

Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί σε προκυμαία όπου δένουν πορθμεία τα οποία συνδέουν το νησί - πολύ κοντά στα παράλια στον Ατλαντικό Ωκεανό - με την ηπειρωτική χώρα, για εκδήλωση της μικρής κοινότητας των Γκάλα Γκίτσι (Gullah Geechee), απογόνων Αφρικανών πολλοί από τους οποίους είχαν μεταφερθεί σκλάβοι σε παραθαλάσσιες φυτείες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

«Αυτός που θα έπρεπε να είναι χαρούμενος εορτασμός του πολιτισμού και της ιστορίας των Γκάλα Γκίτσι μετατράπηκε σε τραγωδία», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» του στα σωστικά συνεργεία, διαβεβαίωσε πως η ομάδα του θα παραμείνει σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είναι έτοιμη να τους διαθέσει «οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Μπράιαν Κεμπ, εξέφρασε με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων μέσω X, τονίζοντας πως σωστικά συνεργεία παραμένουν επιτόπου.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Απομονωμένοι πάνω σε διάσπαρτα νησιά και λωρίδες γης σε υγροβιότοπους κατά μήκος των ακτών στον Ατλαντικό, οι πρόγονοι των Γκάλα Γκίτσι αξιοποιούσαν τους πόρους που τους πρόσφερε η γη και η θάλασσα. Δημιούργησαν δικό τους πολιτισμό, βασισμένο στις ρίζες τους, και ακόμη και δική τους κρεολική γλώσσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

