Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας απηύθυνε νέο κάλεσμα στους ουκρανούς στρατιώτες που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal της Μαριούπολης να καταθέσουν αύριο Τετάρτη τα όπλα τους.

Υπογραμμίζει πως ούτε ένας ουκρανός στρατιώτης δεν είχε αποδεχθεί την προηγούμενη πρόταση για παράδοση οπλισμού σήμερα.

Τα ρωσικά στρατεύματα θα τηρήσουν κατάπαυση του πυρός στην περιοχή γύρω από το Azovstal ενόσω η πρόταση θα βρίσκεται σε ισχύ, αρχής γενομένης από τις 2 το μεσημέρι της 20ης Απριλίου, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με νεώτερες αναφορές, το αχανές εργοστάσιο έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, με την τύχη των αμάχων να είναι άγνωστη. Ρώσοι έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με 120 αμάχους που αποχώρησαν από την περιοχή.

⚡️Azov says Azovstal plant bombed, almost completely destroyed. Mariupol City Council said more than 1,000 civilians are hiding in underground shelters of the city’s main metallurgical plant, where the last defenders are holding out against Russian forces.

🇷🇺🇺🇦⚡️⚡️More than 120 civilians left #Azovstal



Taking advantage of a short lull, the civilians of Mariupol, who became hostages of neo-Nazi militants, were finally able to get out of the basements of houses that stand directly at the main Azovstal checkpoint. pic.twitter.com/8HaU142RSh