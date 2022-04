«Αν πέσει το Ντονμπάς, θα κινδυνεύσει το Κίεβο». Τόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο και οι συνεργάτες του, έχουν εκφράσει με ιδιαίτερη έμφαση την εκτίμηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα περιοριστεί στην περιοχή της Ανατολικής Ουκρανίας. Αν οι ρωσικές δυνάμεις επικρατήσουν στο Ντονμπάς, θα στραφούν εκ νέου προς το Κίεβο, καθώς η διχοτόμηση της χώρας είναι το ένα ζητούμενο για το Κρεμλίνο. Το δεύτερο είναι η πτώση της κυβέρνησης Ζελένσκι, ώστε να επιτευχθεί και ο πολιτικός στόχος.

Η βάση στο σκεπτικό των Ουκρανών έχει να κάνει και με τις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Ένα ικανό ποσοστό του ουκρανικού στρατού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Ουκρανία για την υπεράσπιση των θέσεων του στα σύνορα με τη Ρωσία. Το Ντονμπάς, λοιπόν, είναι το κλειδί για τις εξελίξεις και πιθανόν για την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων.

Με ανάλογο σκεπτικό φέρονται να κινούνται και στο Κρεμλίνο. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει τη μαζική επίθεση στην Ανατολική Ουκρανία με περισότερους από 70.000 στρατιώτες, με 76 στρατιές πλήρως εξοπλισμένες, σε ένα μέτωπο 480 χιλιομέτρων, που εκτείνεται από την Κριμαία έως το Χάρκοβο.

Άλλες 22 στρατιές βρίσκονται στη Μαριούπολη, όπου επιχειρούν για την ολική κατάληψη της πόλης και βέβαια του στρατηγικής σημασίας λιμανιού. Οι Ρώσοι πιστεύουν ότι αν πέσει η πόλη της Μαριούπολης, θα ξεκινήσει ένα ντόμινο κατάρρευσης των ουκρανικών δυνάμεων, που θα οδηγήσει στη συνολική ήττα τους.

Οι Ρώσοι έχουν πλήξει πάνω από 1.000 στόχους στην Ανατολική Ουκρανία από το βράδυ της Δευτέρας που ξεκίνησε η 2η φάση της επίθεσης στο Ντονμπάς, με τις επίγειες δυνάμεις να επεμβαίνουν και να «καθαρίζουν» τα εδάφη μετά από βομβαρδισμούς με πυροβολικό και εναέρια μέσα. Θωερείται θέμα χρόνου η πτώση τόσο της Μαριούπολης, όσο και του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, ωστόσο οι καταστροφή θα είναι τόσο μεγάλη, που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι περιοχές αυτές θα χρειαστεί να ανοικοδομηθούν από το μηδέν.

Σήμερα θα πέσει το Azovstal, απειλεί ο Τσετσένος Καντίροφ

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτης της ρωσικής περιφέρειας της Τσετσενίας και σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις θα καταλάβουν σήμερα πλήρως τη χαλυβουργία Azovstal όπου αντιστέκονται οι Ουκρανοί υπερασπιστές της πολιορκούμενης Μαριούπολης.

"Σήμερα, με τη βοήθεια του Παντοδύναμου, θα... καταλάβουμε πλήρως το Azovstal", είπε ο Καντίροφ σε ηχητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram.

Η Ρωσία κάλεσε νωρίτερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μαχητές, που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο της Azovstal, να καταθέσουν τα όπλα τους έως τις 12:00 το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), αν θέλουν να ζήσουν.

Τελεσίγραφο από τη Μόσχα στους μαχητές του Azovstal: Παραδοθείτε έως το μεσημέρι

Νέο τελεσίγραφο απηύθυνε νωρίτερα η Μόσχα στους υπερασπιστές της Μαριούπολης. Η Ρωσία κάλεσε σήμερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη πόλη μεταξύ 14:00 και 16:00 ώρα Μόσχας (και Ελλάδας) «χωρίς εξαίρεση, χωρίς κανένα όπλο και χωρίς πυρομαχικά».

«Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα σήμερα υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές ανακοίνωσαν ότι προσπαθούν να καταλάβουν με έφοδο τη χαλυβουργία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον εκπρόσωπο των αυτονομιστών Έντουαρντ Μπασούριν.

