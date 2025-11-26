Η απάντηση της Ρωσίας στην πιθανή απαλλοτρίωση των ακινητοποιημένων κυρίαρχων περιουσιακών της στοιχείων από τη Δύση έχει συνταχθεί, ανακοίνωσε στο TASS ο υπουργός Δικαιοσύνης Κονσταντίν Τσουιτσένκο.

«Έχουν συνταχθεί μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανής δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από δυτικές χώρες. Έχουν υποβληθεί στην ηγεσία της χώρας», τόνισε ο Τσουιτσένκο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Με τα λόγια του, «η σχεδιαζόμενη κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από μη φιλικές χώρες αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου και θα καταστήσει τις εν λόγω χώρες υπεύθυνες να αποζημιώσουν για τη ζημία που προκαλείται από αυτήν την παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να αναπτύξουν νομικούς μηχανισμούς για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Τα περισσότερα από αυτά - λίγο πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ - είναι δεσμευμένα στο αποθετήριο τίτλων Euroclear στο Βέλγιο. Το αποθετήρι έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην απαλλοτρίωση αυτών των κεφαλαίων, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάσχεση ευρωπαϊκών ή βελγικών περιουσιακών στοιχείων σε άλλα μέρη του κόσμου από τη Ρωσία στο δικαστήριο.

Ο Ρώσος προεδρικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε ότι η Μόσχα δεν θα αφήσει αναπάντητες τις προσπάθειες κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Από πλευράς της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι πολύ σκληρή και επώδυνη εάν οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να εκδώσουν ένα «δάνειο επανορθώσεων» στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

