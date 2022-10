Αδιανόητη πρόκληση από Ρώσο δημοσιογράφο: «Να πνιγούν τα παιδιά στην Ουκρανία και να πυρποληθούν σε μια καλύβα»

Ένας ρώσος τηλεπαρουσιαστής ζήτησε σήμερα συγγνώμη επειδή είχε καλέσει να πνιγούν παιδιά από την Ουκρανία, ενώ η κρατική ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για τα σχόλιά του καθώς το περιστατικό έχει προκαλέσει σάλο όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στην ίδια τη Ρωσία.

Σε μια εκπομπή του την περασμένη εβδομάδα στο υπό κρατικό έλεγχο τηλεοπτικό δίκτυο RT, ο παρουσιαστής Άντον Κρασόφσκι είπε ότι τα παιδιά στην Ουκρανία που θεωρούν ότι οι Ρώσοι είναι κατακτητές στη χώρα τους θα πρέπει είτε να πεταχτούν σε ένα ποτάμι με ισχυρό ρεύμα για να πνιγούν είτε να κλειστούν μέσα σε μια καλύβα και να πυρποληθούν.

Ο ίδιος αρνήθηκε επίσης το δικαίωμα ύπαρξης της Ουκρανίας, ζήτησε να πυροβολούνται οι Ουκρανοί και αστειεύτηκε για τον βιασμό των γυναικών εκεί.

Χθες, η Ουκρανία χαρακτήρισε το RT υποκινητή γενοκτονίας και είπε ότι θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί παγκοσμίως.

Χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του «αηδιαστικά», η Μαργκαρίτα Σιμονιάν, η διευθύντρια του σταθμού, σχολίασε ότι ο Κρασόφσκι κατελήφθη από «προσωρινή παράνοια» και είπε ότι προσωρινά λήγει η συνεργασία του καναλιού μαζί του.

«Τα σχόλια του Άντον Κρασόφσκι είναι βάρβαρα και αποτρόπαια», σχολίασε σήμερα η Σιμονιάν στο Telegram υπογραμμίζοντας ότι κανένας εργαζόμενος στο δίκτυο δεν συμμερίζεται τις απόψεις του.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος ο Κρασόφσκι έγραψε ότι «ντρέπεται πολύ».

«Συμβαίνει, βρίσκεσαι στον αέρα, παρασύρεσαι και δεν μπορείς να σταματήσεις. Ζητώ να με συγχωρέσουν όλοι όσοι σοκαρίστηκαν από αυτό», έγραψε.

Η δημόσια τηλεόραση, η οποία ελέγχεται στενά από το Κρεμλίνο, στηρίζει ένθερμα την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συχνά καλώντας τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να υιοθετήσει μια ακόμη πιο επιθετική στάση απέναντι στον πόλεμο.

Αλλά τα σχόλια του Κρασόφσκι φαίνεται ότι ξεπέρασαν τα όρια για τις αρχές.

Η Ερευνητική Επιτροπή, η οποία διαχειρίζεται σοβαρές παραβιάσεις, είπε ότι κλήθηκε να διερευνήσει τις «αιχμηρές δηλώσεις» του και ότι διέταξε τη σύνταξη έκθεσης.

Ως επικεφαλής του ρωσόφωνου προγράμματος του σταθμού ο Κρασόφσκι εκφράζει εδώ και μήνες μίσος για την Ουκρανία. Ο 47χρονος βρίσκεται στη λίστα με τα πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ από τον Φεβρουάριο.

Ο Κρασόφσκι, ο οποίος κάποτε θεωρείτο φιλελεύθερος δημοσιογράφος, έχει προσελκύσει πολλές φορές την προσοχή τα τελευταία χρόνια επειδή εξυμνούσε τη βία.

Στις αρχές Οκτωβρίου πανηγύριζε για τα πυραυλικά πλήγματα των Ρώσων στην Ουκρανία. «Χορεύω στο μπαλκόνι μου φορώντας μια ρόμπα που γράφει πάνω ''Ρωσικός Στρατός''», έλεγε τότε.

«Όσες κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμα απαγορεύσει το RT θα πρέπει να παρακολουθήσουν αυτό το απόσπασμα», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, στο Twitter αναρτώντας τον σύνδεσμο ενός αποσπάσματος της εκπομπής.

Είπε ακόμη ότι η Ουκρανία θα παραπέμψει τον Κρασόφσκι σε δίκη για «επιθετική υποκίνηση σε γενοκτονία».

Σε ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του RT, η Σιμονιάν έγραψε: «Για τα παιδιά στην Ουκρανία, καθώς και για τα παιδιά στο Ντονμπάς και για όλα τα άλλα παιδιά, εύχομαι όλο αυτό να λήξει το συντομότερο δυνατό και να μπορέσουν να ζήσουν και να πάνε στο σχολείο να διδαχτούν ειρηνικά και πάλι -- στη γλώσσα που θεωρούν μητρική τους».

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg