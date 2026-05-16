Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης στον νότιο Λίβανο

Στην ισραηλινή πλευρά, 20 στρατιώτες και ένας εργολάβος του αμυντικού τομέα έχουν σκοτωθεί στη γειτονική χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης

Λίβανος

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός. Με τον θάνατο αυτό αυξάνεται σε 21 ο αριθμός των νεκρών στις τάξεις του, από την έναρξη του πολέμου με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στις αρχές Μαρτίου.

Ο λοχαγός Μαόζ Ισραέλ Ρεκανάτι, 24 ετών, "έπεσε στη μάχη στον νότιο Λίβανο", δήλωσε ο στρατός, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Στην ισραηλινή πλευρά, 20 στρατιώτες και ένας εργολάβος του αμυντικού τομέα έχουν σκοτωθεί στη γειτονική χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης.

TAGS: Λίβανος Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
