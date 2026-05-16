Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης στον νότιο Λίβανο

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός. Με τον θάνατο αυτό αυξάνεται σε 21 ο αριθμός των νεκρών στις τάξεις του, από την έναρξη του πολέμου με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στις αρχές Μαρτίου.

Ο λοχαγός Μαόζ Ισραέλ Ρεκανάτι, 24 ετών, "έπεσε στη μάχη στον νότιο Λίβανο", δήλωσε ο στρατός, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Στην ισραηλινή πλευρά, 20 στρατιώτες και ένας εργολάβος του αμυντικού τομέα έχουν σκοτωθεί στη γειτονική χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης.

Πηγή: skai.gr

