Η Νέα Υόρκη βυθισμένη μέσα στο χιόνι - Εντυπωσιακές εικόνες από το «Μεγάλο Μήλο»

Αντιμέτωπη με μια ιστορικών διαστάσεων χιονοθύελλα βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες η δυτική και βόρεια Νέα Υόρκη, με το χιόνι να φτάνει σε ορισμένες περιοχές κοντά στα δύο μέτρα.

About 6 million people in six Great Lakes states – from Wisconsin to New York – are under snow alerts as the region is hit by a potentially historic storm https://t.co/5LpPwrfO0s pic.twitter.com/qJOa2rMgjt — CNN (@CNN) November 18, 2022

Historic snowstorm buries western New York under 6 feet of snow, shuts down travel https://t.co/wbWx8XO9kr — Daily News hunt 24 (@dailynewshunt24) November 20, 2022

Ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία στους δρόμους διεκόπη, ενώ προβλήματα υπήρξαν και στις αεροπορικές πτήσεις.

Nearly 34 inches of snow just south of Buffalo, New York! #Hamburgpic.twitter.com/r74dbJiZOt — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 18, 2022

Μπάφαλο και Γουότερταουν είναι δύο από τις πόλεις που επλήγησαν σφοδρά από την κακοκαιρία, η οποία θα συνεχιστεί όλο το Σαββατοκύριακο.

Just a pup out here enjoying some Western New York snow. pic.twitter.com/73GIuzkcKS — Jeff Goodridge (@JeffGoodridge) November 18, 2022

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι η ορατότητα θα είναι σχεδόν μηδενική θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία στις μετακινήσεις και ορισμένες περιοχές μπορεί να παραλύσουν εντελώς εξ αίτιας της σφοδρής χιονόπτωσης.

Buffalo region continues to be bombarded with lake-effect snow – Record-setting storm buries western New York in more than 5 feet of snow, triggering road closures and flight cancellations https://t.co/qYWHSwbNqt via @Strange Sounds — Delreo Johnson (@JohnsonDelreo) November 20, 2022

Από την σφοδρή κακοκαιρία δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής. Πρόκειται για δύο κατοίκους της περιοχής Έρι Κάουντι οι οποίοι υπέστησαν καρδιακά επεισόδια ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν το χιόνι από τις αυλές τους.

Western New York gets buried under 6 feet of snow in some areas https://t.co/xXBnSAJTj6 — usa share news (@usasharenews) November 20, 2022

Οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι το καθάρισμα του χιονιού μπορεί να είναι επιζήμιο για την υγεία κάποιου.

77" of snow in 24 hours beats previous New York state record by 27"! Old record was 50" in 1966. 27" inches is more than half of the old record!!! (27 is 3x9, Lord's completion.) Well, no kidding!



Details: https://t.co/WYRjOSsjt2 — Book of Katherine (@bookofkatherine) November 20, 2022

