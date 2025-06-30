Λαβρόφ: Η αύξηση των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ ίσως προκαλέσει την κατάρρευσή του

Ότι η απόφαση των μελών του ΝΑΤΟ να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες θα αποβεί καταστροφική καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευσή της Συμμαχίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ΝΑΤΟ «πρέπει να καθοδηγείται από την κοινή λογική», δήλωσε ο Λαβρόφ, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη με συμφωνία για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος την επόμενη δεκαετία.

Πηγή: skai.gr

