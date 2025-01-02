Το τελικό παιχνίδι στην Ουκρανία: Πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος το 2025

«Η κατάσταση αλλάζει δραματικά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο τέλος του 2024 τον Δεκέμβριο. «Υπάρχει κίνηση κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου σε καθημερινή βάση».

Στην ανατολική Ουκρανία, η πολεμική μηχανή της Μόσχας προελαύνει σταδιακά μέσα στα μεγάλα ανοιχτά πεδία του Ντονμπάς, περικλείοντας και κατακλύζοντας χωριά και πόλεις, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.

Κάποιοι άμαχοι φεύγουν πριν φτάσει ο πόλεμος στα σπίτια τους. Άλλοι περιμένουν μέχρι οι οβίδες να αρχίσουν να εκρήγνυνται γύρω τους, προτού μαζέψουν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν και επιβιβαστούν σε τρένα και λεωφορεία για να σωθούν δυτικότερα.

Η Ρωσία κερδίζει έδαφος ταχύτερα από κάθε άλλη φορά από τότε που ξεκίνησε την εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022, παρά το εντυπωσιακό ιστορικό του Κιέβου με ασύμμετρες επιθέσεις εναντίον του ισχυρού γείτονά του.

Καθώς η εισβολή φτάνει στο τέλος του τρίτου έτους της, με εκτιμώμενο κόστος ένα εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες, η Ουκρανία φαίνεται να χάνει.

Στη μακρινή Ουάσινγκτον, εν τω μεταξύ, ο απρόβλεπτος Ντόναλντ Τραμπ, που δεν φημίζεται για την αγάπη του για την Ουκρανία ή τον ηγέτη της, πρόκειται να αναλάβει τον Λευκό Οίκο. Μοιάζει με σημείο καμπής. Αλλά θα μπορούσε το 2025 να είναι πράγματι η χρονιά που αυτή η καταστροφική ευρωπαϊκή σύγκρουση θα φτάσει επιτέλους στο τέλος της - και αν ναι, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό;

«Η συζήτηση για διαπραγματεύσεις είναι ψευδαίσθηση»

Η υπόσχεση του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του είναι ένας τυπικά μεγαλοπρεπής κομπασμός, αλλά προέρχεται από έναν άνθρωπο που έχει σαφώς χάσει την υπομονή του με τον πόλεμο και τη δαπανηρή εμπλοκή της Αμερικής.

«Οι αριθμοί των νεκρών νεαρών στρατιωτών που κείτονται στα χωράφια παντού είναι συγκλονιστικοί», έχει σημειώσει. «Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει».

Αλλά η επερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με διπλή πρόκληση, σύμφωνα με τον Michael Kofman, ανώτερο συνεργάτη στο Carnegie Endowment for International Peace. «Πρώτον, θα κληρονομήσουν έναν πόλεμο σε πολύ αρνητική τροχιά, χωρίς να έχουν τεράστιο χρόνο για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση», δήλωσε τον Δεκέμβριο. «Δεύτερον, θα τον κληρονομήσουν χωρίς ένα σαφές σχέδιο επιτυχίας».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος προσέφερε κάποιες ενδείξεις κατά τη διάρκεια πρόσφατων συνεντεύξεων σχετικά με το πώς σκοπεύει να προσεγγίσει τον πόλεμο. Δήλωσε στο περιοδικό Time ότι διαφωνεί «έντονα» με την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν, τον Νοέμβριο, να επιτρέψει στην Ουκρανία να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύουν οι ΗΠΑ σε στόχους εντός της Ρωσίας. «Απλώς κλιμακώνουμε αυτόν τον πόλεμο και τον κάνουμε χειρότερο», είχε τονίσει.

Στις 8 Δεκεμβρίου, ρωτήθηκε από το NBC News αν η Ουκρανία θα πρέπει να προετοιμαστεί για λιγότερη βοήθεια. «Ενδεχομένως», απάντησε. «Πιθανώς».

Αλλά σε όσους φοβούνται, όπως πολλοί, ότι ο νέος ηγέτης της Αμερικής τείνει να απομακρυνθεί από την Ουκρανία, προσέφερε δείγματα καθησυχασμού. «Δεν μπορείς να φτάσεις σε συμφωνία αν εγκαταλείψεις, κατά τη γνώμη μου», τόνισε.

Η αλήθεια είναι ότι οι προθέσεις του Τραμπ δεν είναι καθόλου ξεκάθαρες.

Και προς το παρόν, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν κάθε συζήτηση για πίεση ή την υπόνοια ότι η άφιξη του Τραμπ σημαίνει απαραίτητα ότι επίκεινται ειρηνευτικές συνομιλίες. «Γίνεται πολύς λόγος για διαπραγματεύσεις, αλλά είναι μια ψευδαίσθηση», είπε ο Μιχάιλο Ποντολιάκ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Καμία διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να λάβει χώρα επειδή η Ρωσία δεν έχει αναγκαστεί να πληρώσει ένα αρκετά υψηλό τίμημα για αυτόν τον πόλεμο».

Στρατηγική Ζελένσκι

Παρ' όλες τις αμφιβολίες του Κιέβου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στα ανατολικά, είναι σαφές ότι ο Ζελένσκι αγωνιά να τοποθετηθεί ως το είδος του ανθρώπου με τον οποίο ο Τραμπ μπορεί να συνεργαστεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έσπευσε να συγχαρεί τον Τραμπ για την εκλογική του νίκη και δεν έχασε πολύ χρόνο στέλνοντας ανώτερους αξιωματούχους να συναντήσουν την ομάδα του εκλεγμένου προέδρου.

Με τη βοήθεια του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Ζελένσκι εξασφάλισε επίσης μια συνάντηση με τον Τραμπ όταν οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν το Παρίσι για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια πολύ έξυπνη στρατηγική από τον πρόεδρο Ζελένσκι», δήλωσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του, Ντμίτρο Κουλέμπα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Ο Ζελένσκι, είπε, «δείχνει ετοιμότητα να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Τραμπ».

Με ελάχιστες αντίστοιχες χειρονομίες από το Κρεμλίνο, η κυβέρνηση στο Κίεβο προσπαθεί σαφώς να κινηθεί με έξυπνη στρατηγική.

«Επειδή ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει, οι Ουκρανοί προσπαθούν να του δώσουν κάποιες ιδέες που μπορεί να παρουσιάσει ως δικές του», είπε η Ορίσια Λουτσέβιτς, επικεφαλής του Φόρουμ για την Ουκρανία στο Chatham House. «Ξέρουν πώς να συνεργαστούν με αυτόν τον εγωισμό».

Το σχέδιο νίκης: Οι πιθανές εξελίξεις

Ακόμη και πριν από τις αμερικανικές εκλογές, υπήρχαν ενδείξεις ότι ο Ζελένσκι αναζητούσε τρόπους να ενισχύσει την ελκυστικότητα της Ουκρανίας ως μελλοντικού εταίρου για έναν εκλεγμένο πρόεδρο όπως ο Τραμπ, ο οποίος είναι απρόθυμος να συνεχίσει να αναλαμβάνει την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο του «Σχεδίου Νίκης» του, που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο, ο Ζελένσκι πρότεινε ότι τα ανθεκτικά στη μάχη ουκρανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία. Και προσέφερε την προοπτική κοινών επενδύσεων για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του ουρανίου, του γραφίτη και του λιθίου. Αυτοί οι στρατηγικοί πόροι, προειδοποίησε ο Ζελένσκι, «είτε θα ενισχύσουν τη Ρωσία είτε την Ουκρανία και τον δημοκρατικό κόσμο».

Αλλά άλλα στοιχεία του σχεδίου νίκης του Ουκρανού προέδρου - η ένταξη στο ΝΑΤΟ και η έκκλησή του για ένα «ολοκληρωμένο πακέτο μη πυρηνικής στρατηγικής αποτροπής» - φαίνεται να μην έχουν βρει ισχυρή ανταπόκριση μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου.

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ ειδικότερα παραμένει ένα δύσκολο σημείο, όπως ήταν από πολύ πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας. Για το Κίεβο, είναι ο μόνος τρόπος για να εγγυηθεί η μελλοντική επιβίωση της χώρας, απέναντι σε έναν αδηφάγο ρωσικό εχθρό που είναι αποφασισμένος να υποτάξει την Ουκρανία.

Αλλά παρά τη δήλωση του περασμένου Ιουλίου ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε «μη αναστρέψιμη πορεία προς την πλήρη ευρωατλαντική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ», η συμμαχία είναι διχασμένη, με τις ΗΠΑ και τη Γερμανία να μην είναι ακόμη υπέρ της έκδοσης πρόσκλησης για ένταξη στη συμμαχία.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι εάν η προσφορά ένταξης επεκτεινόταν σε ολόκληρη τη χώρα, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ουκρανίας, θα ήταν πρόθυμος να δεχθεί ότι θα εφαρμοζόταν, αρχικά, μόνο σε εδάφη υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Αυτό, δήλωσε στο Sky News τον Νοέμβριο, θα μπορούσε να τερματίσει το «θερμό στάδιο» του πολέμου, επιτρέποντας μια διπλωματική διαδικασία για την αντιμετώπιση του ζητήματος των τελικών συνόρων της Ουκρανίας. Αλλά, όπως είπε, δεν έχει γίνει ακόμη καμία τέτοια προσφορά.

Η δύσκολη θέση του Κιέβου

Αν όχι ένταξη στο ΝΑΤΟ, τότε τι; Με την πιθανότητα ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την ηγεσία του Τραμπ να φαίνεται στον ορίζοντα και την Ουκρανία να χάνει έδαφος στο πεδίο της μάχης, η διεθνής συζήτηση αφορά τη στήριξη της δύσκολης θέσης του Κιέβου.

«Είναι κρίσιμο να έχουμε ισχυρές, νομικές και πρακτικές εγγυήσεις», δήλωσε ο Andriy Yermak, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ουκρανίας στις 12 Δεκεμβρίου. Το πρόσφατο παρελθόν της Ουκρανίας, είπε, είχε αφήσει μια πικρή κληρονομιά. «Δυστυχώς, από την εμπειρία μας, όλες οι εγγυήσεις που είχαμε στο παρελθόν δεν οδήγησαν σε ασφάλεια».

Χωρίς συγκεκριμένους μηχανισμούς που να μοιάζουν με ένα είδος της συλλογικής άμυνας που ενσωματώνεται στο άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ, οι αναλυτές φοβούνται ότι δεν θα υπάρχει τίποτα για να αποτραπεί μια νέα ρωσική επίθεση.

«Ο Ζελένσκι καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να έχει απλώς μια κενή κατάπαυση του πυρός», λέει η Ορίσια Λουτσέβιτς. «Πρέπει να είναι μια κατάπαυση του πυρός μαζί με κάτι ακόμη. Θα ήταν αυτοκτονία για τον Ζελένσκι να δεχτεί απλώς μια κατάπαυση του πυρός και να μην έχει καμία απάντηση για το πώς θα προστατευτεί η Ουκρανία», πρόσθεσε.

Στα ευρωπαϊκά φόρουμ πολιτικής, οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη θα μπορούσε να επωμιστεί αυτή τη βαριά ευθύνη.

Οι ιδέες περιλάμβαναν την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία (μια πρόταση που διατυπώθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Φεβρουάριο από τον Μακρόν) ή τη συμμετοχή του υπό βρετανική ηγεσία Κοινού Εκστρατευτικού Σώματος, το οποίο συγκεντρώνει δυνάμεις από οκτώ σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες, καθώς και από την Ολλανδία.

Αλλά ο Kofman είναι επιφυλακτικός. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας στις οποίες δεν συμμετέχουν οι ΗΠΑ ως ένας από τους εγγυητές είναι σαν ένα ντόνατ στο οποίο λείπει ένα τεράστιο κομμάτι». Είναι μια άποψη που επαναλαμβάνεται στο Κίεβο.

«Ποια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να υπάρξει; Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σήμερα», λέει ο Ποντολιάκ. Απλά έγγραφα, όπως το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 (σχετικά με τα μετασοβιετικά σύνορα της Ουκρανίας) ή οι συμφωνίες του Μινσκ του 2014-15 (οι οποίες προσπάθησαν να τερματίσουν τον πόλεμο στο Ντονμπάς) είναι άχρηστα, υποστηρίζει, χωρίς την πρόσθετη απειλή της στρατιωτικής αποτροπής. «Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι μόλις αρχίσει την επιθετικότητα, θα λάβει ως απάντηση έναν σημαντικό αριθμό χτυπημάτων», πρόσθεσε.

Βρετανία, Μπάιντεν και ο ρόλος της Δύσης

Ελλείψει συμφωνίας για το μακροπρόθεσμο μέλλον της Ουκρανίας, οι σύμμαχοί της κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχύσουν την άμυνά της.

Τον Δεκέμβριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι εξετάζονται «τα πάντα», συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας πρόσθετων συστημάτων αεράμυνας, εν μέρει για την προστασία των πληγωμένων ενεργειακών υποδομών της χώρας από ένα νέο κύμα συντονισμένων ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones.

Με την Ουκρανία να εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να είναι πρόθυμη να στείλει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στην εκπαίδευση.

Από την πλευρά της, η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν φαίνεται αποφασισμένη να παραδώσει όσο το δυνατόν περισσότερη στρατιωτική βοήθεια εγκεκριμένη από το Κογκρέσο στην Ουκρανία πριν από την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, αν και οι αναφορές δείχνουν ότι μπορεί να μην προλάβει να στείλει τα πάντα.

Στις 21 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε ότι ο Τραμπ θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά θα απαιτήσει από τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν δραματικά τις αμυντικές τους δαπάνες. Οι σύμμαχοι του Κιέβου συνέχισαν επίσης να ενισχύουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, με την ελπίδα ότι η ρωσική πολεμική οικονομία, η οποία έχει αποδειχθεί πεισματικά ανθεκτική, μπορεί τελικά να «σπάσει».

«Υπάρχει βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι οι κυρώσεις δεν έχουν συντρίψει τη ρωσική οικονομία ανεπανόρθωτα», δήλωσε στο BBC πηγή του αμερικανικού Κογκρέσου, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μετά από πολλαπλούς γύρους κυρώσεων (δεκαπέντε μόνο από την ΕΕ), οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν γίνει επιφυλακτικοί ως προς την πρόβλεψη του αντίκτυπου που μπορούν να έχουν.

Αλλά οι πρόσφατες ενδείξεις είναι όλο και πιο ανησυχητικές για το Κρεμλίνο. Με τα επιτόκια στο 23%, τον πληθωρισμό να τρέχει πάνω από 9%, το ρούβλι να πέφτει και την ανάπτυξη να αναμένεται να επιβραδυνθεί δραματικά το 2025, οι πιέσεις στη ρωσική οικονομία σπανίως έχουν φανεί πιο έντονες.

Ο Πούτιν επιδεικνύει ένα γενναίο πρόσωπο. «Οι κυρώσεις έχουν αντίκτυπο», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το τέλος του έτους, “αλλά δεν έχουν καίρια σημασία”.

Μαζί με τις συγκλονιστικές απώλειες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης - δυτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Μόσχα χάνει κατά μέσο όρο 1.500 άνδρες - νεκρούς και τραυματίες - κάθε μέρα - το κόστος αυτού του πολέμου θα μπορούσε ακόμη να οδηγήσει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αλλά πόσα ακόμη εδάφη θα έχει χάσει η Ουκρανία - και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα έχουν σκοτωθεί - μέχρι να φτάσει αυτή η στιγμή;

Πηγή: skai.gr

