Ρίκι Μάρτιν: Επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πρώτη του συναυλία μετά από 10 χρόνια

Ο σταρ της λάτιν ποπ, Ρίκι Μάρτιν, θα δώσει την πρώτη του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από μια δεκαετία και συγκεκριμένα στο βασιλικό κτήμα Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ. Η συναυλία στις 22 Αυγούστου θα είναι η μοναδική του τραγουδιστή στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και θα έχει την υποστήριξη των Sugababes, Όλι Αλεξάντερ και Σόφι Καστίγιο.

Η εμφάνισή του Ρίκι Μάρτιν εντάσσεται στο Φεστιβάλ HeritageLive, στο οποίο θα συμμετάσχουν επίσης ο Λάιονελ Ρίτσι και ο πρώην κιθαρίστας των Cream, Έρικ Κλάπτον.

Ο Τζάιλς Κούπερ, διευθύνων σύμβουλος του Φεστιβάλ HeritageLive, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε τον Ρίκι Μάρτιν να δίνει συναυλία στο πλαίσιο του προγράμματος του 2026».

«Στο HeritageLive, πάντα στοχεύαμε να φέρνουμε στη σκηνή τα μεγαλύτερα ονόματα από ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών και αυτή η συναυλία είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτού. Η άνοδος της λάτιν μουσικής ως παγκόσμιας δύναμης είναι εκπληκτική και είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε έναν από τους πραγματικούς πρωτοπόρους που βοήθησε να φτάσει σε ένα τεράστιο διεθνές κοινό. Θα είναι ένα απίστευτο πάρτι στο Σάντρινγχαμ».

Ο γεννημένος στο Πουέρτο Ρίκι Μάρτιν έχει κερδίσει δύο βραβεία Grammy και είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους σταρ της λάτιν ποπ, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 95 εκατομμύρια δίσκους και έχοντας βρεθεί με πέντε singles στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου ενός στο νούμερο ένα (Livin’ La Vida Loca), καθώς και ενός άλμπουμ στο top 10.

Τα Φεστιβάλ Heritage Live διοργανώνονται σε μερικούς από τους πιο όμορφους και πολιτιστικά σημαντικούς χώρους της Αγγλίας. Αρχοντικές κατοικίες και εξοχικά κτήματα χρησιμεύουν ως εκπληκτικά σκηνικά για τις πολυήμερες εκδηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

