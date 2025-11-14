Στον 73χρονο όμηρο Μένι Γκοντάρ, ανήκει η σορός που παρέλαβε χθες το Ισραήλ από τη Χαμάς, έπειτα από ταυτοποίηση, σύμφωνα με ανακοίνωση των στρατιωτικών αρχών.

🟡 IDF representatives informed the family of Meny (Menachem) Godard that he has been returned for burial.



According to the information and intelligence available to the IDF:



Meny (Menachem) Godard, 73, was murdered by the Islamic Jihad terrorist organization during the Oct. 7… pic.twitter.com/mJftcKKwjs November 13, 2025

Η ανακοίνωση των IDF:

Εκπρόσωποι των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ενημέρωσαν την οικογένεια του Meny (Menachem) Godard ότι έχει επιστραφεί για ταφή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει ο Ισραηλινός Αμυντικός Στρατός: Ο Meny (Menachem) Godard, 73 ετών, δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ κατά τη διάρκεια της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και η σορός του απήχθη στη Γάζα. Απήχθη από το σπίτι του στο Κιμπούτς Μπεέρι. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στις 8 Δεκεμβρίου 2023. Αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και επτά εγγόνια. Η σύζυγός του, Ayelet Godard, δολοφονήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κιμπούτς.

Ο Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια στις οικογένειες, και συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων και είναι έτοιμοι για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η Χαμάς υποχρεούται να εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των ομήρων στις οικογένειές τους και μια αξιοπρεπή ταφή.

Σύμφωνα με το The Times of Israel, τον Μάρτιο, ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν προσωπικά αντικείμενα του Γκοντάρ σε βάση της Ισλαμικής Τζιχάντ στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Γάζας. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ και επιβεβαιώθηκε η ταυτότητά τους, ωστόσο το σώμα του Γκοντάρ παρέμενε τότε στη Γάζα.

Σε κοινή ανακοίνωση, η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ανέφεραν ότι η σορός εντοπίστηκε σήμερα στην περιοχή Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Πλάνα που μετέδωσε νωρίτερα το Al Jazeera έδειχναν βαρύ εξοπλισμό να σκάβει σε ερείπια στη Χαν Γιουνίς, προτού μασκοφόροι ένοπλοι ξεθάψουν λευκά σεντόνια που προφανώς περιείχαν τη σορό.

Στη Γάζα εξακολουθούν να παραμένουν οι σοροί τριών ακόμα ομήρων: των Ισραηλινών Ραν Γκβίλι και Ντρορ Ορ, καθώς και του Ταϊλανδού Σαντισακ Ρινθάλακ.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για την οικογένεια Γκοντάρ και για όλες τις οικογένειες των πεσόντων ομήρων. Τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ παραμένει «αποφασισμένο, δεσμευμένο και εργάζεται αδιάκοπα» για την επιστροφή των τριών ακόμη σορών, ζητώντας από τη Χαμάς να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους διαμεσολαβητές και να προχωρήσει στην παράδοσή τους, όπως προβλέπει η συμφωνία.

We will not compromise on this and will spare no effort until we return all of the fallen hostages, every last one of them.



May his memory be blessed. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 13, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.