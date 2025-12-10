Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις Τόκιο-Πεκίνου: Κοινή περιπολία ρωσικών και κινεζικών βομβαρδιστικών κοντά στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία έστειλε μαχητικά αεροσκάφη για να παρακολουθήσουν τις ρωσικές και κινεζικές αεροπορικές δυνάμεις που διεξάγουν κοινές περιπολίες γύρω από τη χώρα, ανακοίνωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας αργά το βράδυ της Τρίτης, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου.

Δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Tu-95 με πυρηνική ικανότητα πέταξαν από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας προς την Ανατολική Κίνα για να συναντηθούν με δύο κινεζικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη H-6 και πραγματοποίησαν μια «κοινή πτήση μεγάλων αποστάσεων» στον Ειρηνικό, ανέφερε το υπουργείο.

Τέσσερα κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη J-16 εντάχθηκαν στα βομβαρδιστικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της πτήσης τους μεταξύ των νησιών Οκινάουα και Μιγιάκο της Ιαπωνίας, πρόσθεσε το υπουργείο. Το στενό Μιγιάκο μεταξύ των δύο νησιών θεωρείται διεθνή ύδατα.

Η Ιαπωνία εντόπισε επίσης ταυτόχρονη δραστηριότητα της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, η οποία περιελάμβανε ένα αεροσκάφος A-50 και δύο μαχητικά Su-30, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη ότι οι κοινές επιχειρήσεις της Ρωσίας και της Κίνας «αποσκοπούσαν σαφώς στην επίδειξη δύναμης κατά της χώρας μας, γεγονός που αποτελεί σοβαρό λόγο ανησυχίας για την εθνική μας ασφάλεια». Τα μαχητικά αεροσκάφη της Ιαπωνίας «εφάρμοσαν αυστηρά μέτρα αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας», πρόσθεσε ο Κοϊζούμι.

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι η ρωσο-κινεζική κοινή πτήση κοντά στην Ιαπωνία διήρκεσε οκτώ ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη ότι επτά ρωσικά αεροσκάφη και δύο κινεζικά αεροσκάφη εισήλθαν στην αεροπορική ζώνη άμυνας της χώρας.

Η Ιαπωνία ανέφερε την Κυριακή ότι κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από αεροπλανοφόρο έστρεψαν τα ραντάρ τους προς ιαπωνικά στρατιωτικά αεροσκάφη την προηγούμενη μέρα, κάτι που αμφισβήτησε το Πεκίνο.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, οι αυξανόμενες στρατιωτικές ενέργειες του Πεκίνου κοντά στην Ιαπωνία έρχονται μετά τη δήλωση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι τον περασμένο μήνα ότι το Τόκιο θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κινεζική στρατιωτική ενέργεια εναντίον της Ταϊβάν που θα απειλούσε επίσης την ασφάλεια της Ιαπωνίας.

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν εντείνει τη στρατιωτική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια σε άλλες περιοχές, διεξάγοντας κοινές επιχειρήσεις, όπως αντιπυραυλική εκπαίδευση σε ρωσικό έδαφος και ναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.