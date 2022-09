Νέα προκλητική NAVTEX από την Τουρκία - Βγάζει το ερευνητικό Yunus δυτικά της Λέσβου

Το ερευνητικό σκάφος θα βγει για επιστημονικές έρευνες από αύριο, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2022

Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα με την Άγκυρα να κλιμακώνει την ένταση εκδίδοντας νέα NAVTEX στο δυτικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, το ερευνητικό σκάφος Yunus θα βγει για επιστημονικές έρευνες από αύριο, Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2022, σε μια περιοχή δυτικά της Λέσβου.

Ειδικότερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης αναφέρει:

TURNHOS N/W : 0930/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 28-09-2022 19:28)TURNHOS N/W : 0930/22

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCHS, BY R/V YUNUS S BETWEEN 29 SEP-05 OCT 22 AT THE FOLLOWING POINTS.

38 52.41 N – 025 47.79 E

39 17.81 N – 025 22.79 E

38 51.56 N – 025 24.46 E

39 13.46 N – 025 17.68 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 052059Z OCT 22.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.