NBC: Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Ζελένσκι στην Αλάσκα

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και τρία άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

«Το θέμα είναι υπό συζήτηση» δήλωσε μια από τις πηγές.

Πάντως, όλες οι πηγές δήλωσαν ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία επίσκεψη και ότι δεν είναι σαφές εάν ο Ζελένσκι θα βρίσκεται τελικά στην Αλάσκα για συναντήσεις.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι είναι «απολύτως» πιθανό.

«Όλοι είναι πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ έχουν προσκαλέσει επίσημα τον Ζελένσκι στην Αλάσκα, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος παραμένει ανοιχτός σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής και με τους δύο ηγέτες. Αυτή τη στιγμή, ο Λευκός Οίκος επικεντρώνεται στον σχεδιασμό της διμερούς συνάντησης που ζήτησε ο πρόεδρος Πούτιν».

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να πετύχει εκεχειρία στην Ουκρανία. Αρχικά, ο Λευκός Οίκος είχε θέσει ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι, αλλά αργότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό δεν αποτελούσε προϋπόθεση.

Ακόμη κι αν ο Ζελένσκι ταξιδέψει στην Αλάσκα, δεν είναι σίγουρο ότι αυτός και ο Πούτιν θα βρεθούν ποτέ στο ίδιο δωμάτιο, δήλωσε ένα από τα άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, με τον Πούτιν στη Μόσχα, πριν από το τελεσίγραφο που είχε θέσει την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ρώσο ηγέτη να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός ή να αντιμετωπίσει νέες κυρώσεις.

Ο Πούτιν δεν έχει συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, αλλά πρότεινε τα περιγράμματα μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που θα επέτρεπε στη Ρωσία να διατηρήσει μεγάλα τμήματα ουκρανικού εδάφους. Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι οι Ουκρανοί «δεν θα δώσουν τη γη τους σε κατακτητές».

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εργάζονταν το Σάββατο για να προσπαθήσουν να κερδίσουν υποστήριξη για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός από την ουκρανική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Πηγή: skai.gr

