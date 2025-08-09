Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους του Τελ Αβίβ απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, την επόμενη μέρα της απόφασης της κυβέρνησης να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

🚨🇮🇱 MARCH FOR THE KIDNAPPED - TEL AVIV



Crowds are in the streets of Tel Aviv tonight, marching for the return of those still held captive.



Banners, chants, and an unmissable message: bring them home.



The march is part of ongoing pressure on Israel’s leadership to secure… https://t.co/fSWkiAzuWc pic.twitter.com/ElbC2uALbf August 9, 2025

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ και φωτογραφίες των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα, καλώντας την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.

Στο Τελ Αβίβ, δημοσιογράφοι του AFP υπολόγισαν τον αριθμό των διαδηλωτών σε δεκάδες χιλιάδες, με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων να αναφέρει 100.000 συμμετέχοντες. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη εκτίμηση.

Tel Aviv, Israel, tonight. Demonstration calling for an end to the war and a hostage deal

Credit: Aviv Atlas pic.twitter.com/4jYML4ium7 — Emmanuelle Elbaz-Phelps (@manuelbaz) August 9, 2025

Το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων, το οποίο εκπροσωπεί πολλές οικογένειες κρατουμένων στη Γάζα, δήλωσε ότι η συνέχιση της κατοχής της Γάζας σημαίνει εγκατάλειψη των ομήρων, και αγνοεί την υποστήριξη των πολιτών για άμεσο τερματισμό του πολέμου με μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας επέλεξε να «ξεκινήσει μια άλλη πορεία απερισκεψίας, στις πλάτες των ομήρων, των στρατιωτών και της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της».

Hundreds of Israelis holding pictures of children killed in Gaza, in a vigil against the genocide in Tel Aviv. 18,592 children. Plus 98 who died of starvation. On top of 62 killed by Hamas.

Stop the genocide. Refuse conscription. Put all possible international pressure on Israel pic.twitter.com/7JKstlOgCP — Haggai Matar (@Ha_Matar) August 9, 2025

«Νομίζω ότι είναι θανατική καταδίκη για όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται εκεί. Και είναι λάθος απόφαση να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ντάνι Μπουκόφσκι, ξενοδόχος στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος στην ανακοίνωση ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπουν στην πόλη της Γάζας.

Η πλήρης κατοχή της Γάζας θα ανέτρεπε απόφαση του 2005, με την οποία το Ισραήλ απέσυρε χιλιάδες Εβραίους εποίκους και τις δυνάμεις του, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των συνόρων, του εναέριου χώρου και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ισραηλινών πιστεύει ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να τερματίσει αμέσως τον πόλεμο με μια διπλωματική συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων που είναι 49, εκ των οποίων 27 είναι νεκροί.

