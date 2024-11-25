Ρωσία: Ευρωπαίοι «θερμοκέφαλοι» θέλουν να στείλουν στρατό στην Ουκρανία

Έντονα αντέδρασε το Κρεμλίνο στο δημοσίευμα της Le Monde ότι Εμανουέλ Μακρόν και Κερ Στάρμερ εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων, ή ιδιωτικών δυνάμεων ασφαλείας, στο μέτωπο της Ουκρανίας.



Οι ευρωπαϊκές ελίτ δεν έχουν ομοφωνία σχετικά με την ιδέα της αποστολής στρατευμάτων από τις χώρες τους ή τουλάχιστον μισθοφόρων για να υποστηρίξουν το Κίεβο, αλλά ορισμένοι «θερμοκέφαλοι» σκέφτονται αυτή την επιλογή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφερόμενος στο ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας

Πηγή: skai.gr

Η εφημερίδα ανέφερε ότι Ευρωπαίοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι άρχισαν τις συζητήσεις σχετικά με την ιδέα αποστολής στρατευμάτων υπό το πρίσμα της πιθανότητας η μελλοντική κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει την υποστήριξη προς το Κίεβο.«Εσείς και εγώ δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό αυτές οι αναφορές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. «Νωρίτερα, βέβαια, τέτοιες ιδέες είχαν ακουστεί από διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και διάφορα αντεπιχειρήματα εκφράστηκαν κατά αυτής της ιδέας» πρόσθεσε.Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στις 26 Φεβρουαρίου, σε μια συνάντηση στο Παρίσι που συγκέντρωσε εκπροσώπους περίπου 20 δυτικών χωρών, ότι τέθηκε το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων στρατευμάτων στην Ουκρανία. Διευκρίνισε ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν καταλήξει σε συναίνεση, αλλά ένα τέτοιο σενάριο δεν πρέπει να αποκλειστεί στο μέλλον.«Ο Πεσκόφ απείλησε στη συνέχεια ότι η ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία ‘’θα ήταν γεμάτη με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες’’, συμπεριλαμβανομένων ανεπανόρθωτων» υπενθυμίζει το πρακτορείο TASS.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.