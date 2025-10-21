Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επισκέπτεται σήμερα την Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «ο γενικός γραμματέας θα συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο». Η επίσκεψη του Μαρκ Ρούτε στην αμερικανική πρωτεύουσα αναμένεται να διαρκέσει μία ημέρα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν θέματα που αφορούν την υποστήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, καθώς και τις προσπάθειες των ΗΠΑ για διαρκή ειρήνη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Συμμαχίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ έχει επιδιώξει να διατηρεί στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να επηρεάσει κρίσιμες εξελίξεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας που θα μπορούσε να βλάψει την Ουκρανία και την ασφάλεια της Ευρώπης. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο, ο Τραμπ άσκησε πίεση στον Ουκρανό πρόεδρο ώστε το Κίεβο να παραχωρήσει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν να ζητούν αυξημένη πίεση προς τη Μόσχα, ενώ από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

